Le Mans | Vanthoor sbotta: "Kubica mi ha buttato fuori apposta!"

Dries Vanthoor è convinto che l'incidente avuto con Robert Kubica alla 24h di Le Mans sia stato provocato intenzionalmente dal rivale.

Tra il belga e il polacco l'aria pare molto pesante e il pilota del BMW M Team WRT ha parlato per la prima volta del botto avvenuto a 300km/h, criticando pesantemente il comportamento dell'alfiere di AF Corse, reo secondo lui di averlo sbattuto fuori pista senza nemmeno scusarsi e preoccuparsi del suo stato di salute.

"Personalmente, penso che l'abbia fatto apposta. Non si è preoccupato di me dopo l'incidente. Il suo comportamento nei miei confronti è stato irrispettoso e privo di umanità. Per me, questo dimostra che l'ha fatto di proposito", ha dichiarato nel podcast Over the Limit.

"Ho avuto una leggera commozione cerebrale e una contusione al piede sinistro. Non si è preoccupato di mandarmi un messaggio o di chiedermi come stavo. Quando si ha un incidente con qualcuno e si viene a sapere che è dovuto andare al centro medico, bisogna mostrare un po' di rispetto".

"Magari era arrabbiato con me e pensava fosse stata colpa mia, che comunque non lo era, ma bisogna mostrare un po' di rispetto. Sono piuttosto deluso per questo".

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann Foto di: Shameem Fahath

Criticato per le bandiere blu: aveva due settori liberi

Ma non è finita qui. Vanthoor è stato violentemente maltrattato e attaccato verbalmente da numerosi fan di Kubica sui social media. L'attenzione si concentra sul fatto che avrebbe tagliato due chicane prima dell'incidente e non avrebbe rispettato le bandiere blu per mezzo giro.

Il belga si giustifica: "Avevo appena cambiato le gomme ed ero uscito dalla pit lane con le slick. Mi è stato detto che era importante tenere la macchina che arrivava dietro di me. Perché si trattava del giro di testa".

Vanthoor spiega così il dilemma della nuova procedura di safety car. In passato, questo non sarebbe stato un problema perché ce n'erano tre in pista. Con la procedura in vigore dal 2023, ora è importante non venire doppiati.

Se si rimane davanti, c'è la possibilità di ricongiungersi in coda al gruppo della SC, ma se doppiati ci si ritrova con un enorme distacco da tutte le vetture che ti precedono. Kubica sarebbe passato alle gomme slick prima o poi, e Vanthoor sarebbe probabilmente tornato competitivo non appena le gomme fossero andate in temperatura. L'unico pericolo per per il pilota BMW era un intervento della safety car finché Kubica fosse stato davanti.

Inizialmente la BMW #15 era finita in testacoda con Marco Wittmann per una scelta di pneumatici sbagliata quando è arrivato il primo scroscio di pioggia.

"Sono scivolato con le slick fredde alla prima curva e me lo sono poi ritrovato dietro. Molti mi accusano di aver ignorato la bandiera blu, ma ho guardato anche il replay e in una battaglia come questa non si notano".

"E anche se l'avessi notata, non avrei dato spazio, perché nel WEC hai due settori per far passare qualcuno. Il regolamento lo dice chiaramente. Abbiamo corso fianco a fianco verso la prima chicane. Non c'era traffico. Lui ha frenato abbastanza presto e io ho frenato più tardi, ma ero ancora davanti in uscita, pur con le gomme fredde. È stato comunque difficile".

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann Foto di: Rainier Ehrhardt

Il filmato onboard della M Hybrid V8 mostra che le ruote pattinano durante l'accelerazione in uscita dalla chicane 'Daytona', mentre Kubica aveva più grip con le gomme da bagnato guadagnando terreno.

Tuttavia, Vanthoor lo tiene dietro spostandosi di lato senza dargli la scia, con la Ferrari #83 che si ritrova davanti una Ford Mustang.

"C'era una Ford proprio davanti a noi. Mi sono detto: 'Dannazione, devo superare quella Ford! Perché così avrei avuto un po' d'aria pulita e non ci sarebbero state più bandiere blu. Ho frenato nel solito punto, ma purtroppo ero all'interno con le gomme fredde sulla parte umida della pista. Per questo non sono riuscito a fare la curva. Sono andato a destra, dove devi passare se sbagli la chicane".

Da lì Vanthoor ha ripreso ad accelerare per la terza parte del rettilineo dell'Hunaudieres, dove Kubica si è ritrovato stavolta una Porsche di Manthey.

"Ma non ha funzionato perché aveva così tanta accelerazione che ho dovuto lasciargli spazio per non rendere tutto troppo pericoloso", dice Dries, spiegando la decisione di lasciare spazio a Kubica al centro del rettilineo.

Entrambe le hypercar hanno superato la 911 GT3 R, ma lì Kubica ha sterzato improvvisamente a destra: "Purtroppo ha reso la situazione ancora più pericolosa e mi ha spinto fuori pista. È andata così".

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann Foto di: Rainier Ehrhardt

Attacchi sui social media

Vanthoor ha subìto una leggera commozione cerebrale e un lieve infortunio al piede, ma in generale è in buona salute. Tuttavia, ha dovuto sopportare i commenti dei fan di Kubica, penalizzato di 30 secondi per il suo gesto, cosa che in molti considerano troppo poco.

"I social media sono un problema da questo punto di vista, possono essere un luogo molto oscuro. È molto facile scrivere qualcosa. Ma non si può cambiare la situazione. A volte le persone dovrebbero mantenere un certo livello di rispetto".

"Ho ricevuto molto odio dai tifosi di Kubica. Loro non la vedono come noi. Non conoscono i dialoghi via radio e di tutto il resto".

Nessuna delle due vetture coinvolte ha visto la bandiera a scacchi. La BMW è uscita immediatamente, mentre la Ferrari 499P gialla si è ritirata nelle prime ore del mattino per un guasto elettrico.