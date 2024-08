Le Mans | Tsunami, Winward e Climax puntano a un posto con l'Asian

Con l'avvicinarsi della scadenza per le iscrizioni alla stagione completa, fissata per venerdì 30 agosto, la griglia di partenza per la stagione 2024/25 della Asian Le Mans Series, che inizierà a Sepang - Malesia- con un doppio appuntamento a dicembre, si sta riempiendo rapidamente.



C'è già un buon mix di team affermati che tornano per un'altra emozionante stagione di gare di endurance di alto livello e di nuove squadre, come Climax Racing, Tsunami RT e Winward Racing, che vogliono affrontare la sfida puntando ad un posto in griglia per la 24h di Le Mans.

Jules Jean-Louis Gounon, Climax Racing Mercedes-AMG GT3 Foto di: Macau GP

Climax Racing

Il team cinese Climax Racing è stato fondato dal pilota cinese di GT Zhou Bihuang alla fine del 2019 con sede a Jiading, Shanghai.



Ha implementato con successo una struttura operativa multimarca. Il team gestisce attualmente quasi 20 auto da corsa GT, tra cui GT3 e GT4 di diversi marchi come Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG e Audi R8.



Per l'Asian Le Mans Series 2024/25 Climax Racing iscriverà una coppia di Mercedes-AMG GT3 EVO, con il proprietario del team Mike Zhou, che ha corso in precedenza con Get Speed e Sainteloc iscritto come primo dei piloti dell'equipaggio.



Climax Racing ha ottenuto numerosi successi in Cina, tra cui il titolo di campione del China Endurance Team 2021, di campione del China Auto Endurance GT3 e GT4 Team, di campione del China Endurance GT4 ProAm, del GTSSC GT3 Drivers Championship e il terzo posto nella PCCA Asia Porsche Carrera Cup ProAm Series.

Tsunami RT

Fondato originariamente a Odessa, in Ucraina, nel 2007 e ora con sede a San Marino e in Italia, Tsunami RT si è fatto un nome sia nella Porsche Carrera Cup sia nei rally.



Il team parteciperà con una sola Porsche 911 GT3 R alla Asian Le Mans Series 2024/25, con una formazione di piloti che comprende il vincitore della 24 Ore di Le Mans, Fabio Babini.

#57 WINWARD Racing Mercedes AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Winward Racing

Winward Racing è un nome familiare agli appassionati di corse di tutto il mondo, in quanto partecipa a IMSA, DTM e GT World Challenge. Ora intraprende una nuova sfida nella Asian Le Mans Series con una coppia di Mercedes AMG GT3 EVO.



Il ramo europeo del team ha sede ad Altendiez, tra Francoforte e Colonia, e anche a Pasadena, in Texas, e le due auto correranno sotto la bandiera a stelle e strisce per l'Asian Le Mans Series.



L'Asian Le Mans Series 2024/25 si svolgerà in sei gare in tre eventi. I round 1 e 2 si terranno a Sepang, in Malesia, il 7 e 8 dicembre 2024. I round 3 e 4 si terranno a Dubai l'8/9 febbraio 2025, mentre la stagione si concluderà ad Abu Dhabi con i round 5 e 6 il 15/16 febbraio.