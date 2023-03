Le Mans | Tridente per Porsche: "Può essere la chiave per vincere"

Carica lettore audio

Saranno tre le Porsche LMDh del Team Penske al via della 24h di Le Mans del 2023.

L'Automobile Club de l'Ouest ha diramato nella giornata di lunedì l'elenco degli iscritti all'edizione del Centenario della corsa che il 10-11 giugno infiammerà il Circuit de la Sarthe.

E a quello che è anche il quarto evento del FIA World Endurance Championship non ci saranno solamente le due 963 ufficiali che presenziano in tutta la stagione del Mondiale, ma arriverà anche un esemplare di quelli che prende parte all'IMSA SportsCar Championship su invito degli organizzatori e inserito con il #75 nella lista in omaggio al 75° anniversario del marchio.

A condurlo per ora è designato Felipe Nasr, mentre gli altri due suoi compagni verranno scelti dallo schieramento dei piloti ufficiali della Casa di Weissach, ben sapendo che la #5 vedrà al volante il trio Dane Cameron/Michael Christensen/Frédéric Makowiecki e la #6 con sopra Kévin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer.

In totale sono quattro i prototipi Porsche in azione in Francia nella Classe Hypercar, dato che ai tre sopracitati si aggiungerà anche quello privato della Jota per l'equipaggio degli ufficiali António Félix Da Costa ed Yifei Ye (supportato da Porsche Motorsport Asia-Pacific), più Will Stevens.

#6 Team Penske Porsche 963: Mathieu Jaminet, Nick Tandy, Dane Cameron

"Le Mans è il momento clou di ogni stagione endurance, e quest'anno lo è ancora di più alla luce del 100° anniversario della 24h - ha detto Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport - Per noi si tratta di massimizzare le possibilità di ottenere la 20a vittoria assoluta a Le Mans nel 75° anniversario del marchio Porsche. Ecco perché schiereremo una terza vettura".

"La storia della gara ha dimostrato che le auto in più messe in pista sono spesso il fattore che alla fine fa pendere l'ago della bilancia. Non dobbiamo guardare molto indietro nella storia di Porsche Motorsport per averne prova: nel 2015, la terza Porsche 919 Hybrid ci regalò la vittoria a Le Mans".

Urs Kuratle, Direttore del programma LMDh ufficiale, aggiunge: "Se da un lato la scelta di impegnarsi a Le Mans con tre vetture aumenta le nostre possibilità, dall'altro ci pone di fronte a sfide enormi. Dobbiamo mettere insieme un equipaggio aggiuntivo e spedire una delle vetture IMSA in Francia e viceversa".

"Inoltre, a causa dei continui problemi di approvvigionamento di alcuni componenti, la fornitura di parti potrebbe non essere perfetta. Vogliamo fare del nostro meglio e brillare nel 75° anno del marchio Porsche e nel 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans".

Jonathan Diuguid, AD di Porsche Penske Motorsport, chiosa: "Sin dal primo giorno la 24 Ore di Le Mans è stata il l'obiettivo primario di Porsche Penske Motorsport. Il privilegio di schierare una terza 963 ci pone di fronte a sfide logistiche e operative".

"Anche quando abbiamo messo a punto il nostro programma, lo abbiamo fatto con la premessa di poterlo espandere in caso di necessità. Siamo un team globale con impegni nel Mondiale Endurance e nell'IMSA. Abbiamo personale altamente qualificato e motivato che si sostiene a vicenda. Gestire una terza vettura significa che i membri del nostro team IMSA saranno in Germania e in Francia per circa quattro settimane".

"Uniranno le forze con i loro colleghi del WEC per preparare le vetture e i relativi materiali. Poi ci sarà la giornata di test collettivi e infine la settimana di gara. Il calendario IMSA lo consente senza dover fare grandi concessioni. Avremo tre vetture sulla griglia di partenza preparate esattamente allo stesso livello".