Le Mans | Toyota: testacoda per mancata indicazione sui freni

Pascal Vasselon, direttore tecnico di Toyota Gazoo Racing Europe, ha spiegato che il pilota giapponese, in quel momento secondo dietro alla Ferrari #51, è stato colto in fallo da una regolazione del bilanciamento dei freni posteriori alla curva di Arnage.

Questo non era stato comunicato a Hirakawa quando ha preso il posto di Hartley per l'ultimo stint, nel quale stava cercando di ridurre il distacco di circa 15 secondi dalla Ferrari 499P LMH vincitrice, guidata da Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi.

"Il bilanciamento dei freni in quella curva era molto spostato sul posteriore - ha detto Vasselon - I piloti manipolano il bilanciamento dei freni che desiderano curva per curva durante le loro prove e Brendon ha dato a Ryo alcune indicazioni su ciò che aveva fatto [al momento del cambio pilota], ma questa volta non è accaduto".

"L'informazione non gli è stata passata al 100% nei pochi istanti durante il pit-stop, così Ryo in quella curva non ha potuto sapere cosa fare".

Hirakawa ha perso la vettura in frenata tre giri dop, quando eravamo all'inizio della penultima ora della corsa del centenario di Le Mans del mese scorso.

Ha urtato la barriera anteriore e posteriore all'ingresso della curva, perdendo due minuti per le riparazioni della carrozzeria ai box.

Parlando del testacoda, Hirakawa ha detto: "L'errore a Le Mans è stato doloroso, ma abbiamo indagato e abbiamo trovato una piccola cosa, quindi ora ho più fiducia in me stesso".

La perdita di tempo ha di fatto messo fine al tentativo della Toyota di conquistare la sesta vittoria consecutiva nella prova del WEC.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: Rainier Ehrhardt

Vasselon ha sottolineato che all'interno della Toyota non è stata attribuita alcuna colpa a Hirakawa per l'incidente, perché al pilota è stato detto di "prendere il massimo rischio" nell'inseguimento della Ferrari.

Hartley era riuscito a ridurre il distacco a 9" prima delle soste, in una fase della gara in cui la Toyota sembrava avere un lieve vantaggio sulla Ferrari.

"La circostanza è che Ryo sapeva che non eravamo interessati a un secondo posto", ha detto Vasselon.

Questo significa che non ci si può lamentare perché quello era un momento in cui potevamo vincere o perdere la gara".

"È stato un errore, ma causato dal fatto che volevamo vincere la gara e non eravamo interessati ad assicurarci il secondo posto".

Informazioni aggiuntive di Jamie Klein