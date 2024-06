Le Mans | Toyota punge Posche: "Se non vince, avrà fatto un pessimo lavoro"

David Floury, direttore tecnico di Toyota Gazoo Racing Europe, ha affermato che le prestazioni della squadra Porsche Penske Motorsport, composta da tre vetture, durante le sei ore di prove in vista dell'appuntamento clou del Campionato Mondiale Endurance significano che "se non vincono avranno fatto un pessimo lavoro".

"Penso che sia chiaro: se la Porsche non vince, avrà fatto un pessimo lavoro”, ha detto dopo la conclusione dei test. "Da quello che abbiamo potuto vedere oggi, sono in vantaggio sotto ogni aspetto. Vedremo di più nel corso della settimana , ma è chiaro che la Porsche è forte".

Quando gli è stato domandato se la prestazione della Porsche durante la giornata di test fosse una sorpresa, vista la sua forma finora nel WEC quest'anno e il Balance of Performance per l'evento di Le Mans pubblicato la scorsa settimana, Floury ha risposto: "Nessuna sorpresa".

Floury ha messo in dubbio che Ferrari e Cadillac abbiano mostrato il loro vero ritmo nel corso del test, in cui le loro migliori vetture sono finite rispettivamente al quinto e al sedicesimo posto, ma ha aggiunto che si aspetta che la BMW si possa inserire nella lotta dopo essere entrata nei primi sei posti in entrambe le sessioni. "Dietro alla Porsche, dovrebbe esserci una bella lotta", ha detto.

Photo by: Rainier Ehrhardt

La Porsche Penske Motorsport ha chiuso i test con una doppietta, conquistando anche il quarto posto. Kevin Estre è stato il più veloce con la Porsche 963 LMDh #6 con un tempo di 3'26"907 all'inizio della sessione pomeridiana, mentre la vettura aggiuntiva che gareggia nel Campionato IMSA SportsCar ha ottenuto il secondo posto.

Nick Tandy ha portato la vettura in seconda posizione con un tempo di 3'27"356, prima che Felipe Nasr migliorasse in 3'27"142 nelle fasi finali della sessione pomeridiana. La terza vettura invece si è classificata al quarto posto, alle spalle della Toyota GR010 Hybrid #8.

Brendon Hartley ha fatto registrare un tempo di 3'27"615 sulla vettura giapponese, rispetto al 3'27"773 di Michael Christensen sulla Porsche quarta classificata.

La Porsche ha minimizzato il suo status di favorita prima della gara, in vista della settimana di Le Mans. Urs Kuratle, responsabile del programma LMDh di Porsche Motorsport, ha dichiarato: "Saremo nella mischia, saremo presenti, ma non so se siamo favoriti o meno. "Siamo in lizza con molte altre vetture, il che è positivo, e non vedo l'ora di partecipare a questa gara".

Kuratle ha sottolineato che Porsche non può essere certa che gli altri costruttori abbiano sfruttato appieno il loro potenziale durante la giornata di test. "Sappiamo solo che abbiamo fatto il nostro programma e questo è stato il risultato, ma non sogniamo di essere così avanti".

Le prove libere per la 92° edizione della 24 Ore di Le Mans inizieranno mercoledì 12 giugno alle 14:00, mentre le prime qualifiche seguiranno alle 19:00.