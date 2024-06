Le Mans | Toyota pronta: "Lavorato un anno per tornare a vincere"

Le Mans, un anno dopo l'interruzione della storica striscia di cinque successi consecutivi, la Toyota è determinatissima a riprendersi ciò che la Ferrari le ha tolto nel 2023.

La 24h francese del 15-16 giugno è l'appuntamento che tutti i partecipanti al FIA World Endurance Championship attendono fin dall'inverno e per il quale si preparano i dettagli minuziosamente.

Così è anche per i Campioni del Mondo in carica, che pur avendo conquistato l'iride al termine della passata stagione sia tra i Piloti che per quanto riguarda i Costruttori della Classe Hypercar, non hanno mai nascosto la rabbia di aver perso solamente 'una gara', ma 'la gara', tanto da modificare la livrea delle GR010 Hybrid passando al nero.

Ora è il momento del riscatto e in TGR lo sanno benissimo, avendo avuto anche una bella spinta dal cambiamento di quel Balance of Performance che aveva relegato i giapponesi a comparse nelle prime gare della stagione, salvo la vittoria ottenuta ad Imola in condizioni particolari.

Per Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck De Vries (#7) e Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa (#8) è il momento di fare tabula rasa e pensare a come tornare a lasciare il segno sul Circuit de la Sarthe, dove sono state scritte pagine di storia più che importanti nell'ultimo anno per la squadra con sede a Colonia.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries

"Tutti i membri del team, da Higashi-Fuji a Colonia, dalla famiglia Toyota in generale ai nostri partner, hanno lavorato per un anno per essere pronti per Le Mans - sottolinea Kobayashi - Ci aspettano 10 giorni intensi, contro una concorrenza agguerrita, e dobbiamo essere al massimo delle nostre possibilità per competere con i primi".

"Abbiamo bisogno di tutto il nostro spirito di squadra, esperienza e impegno per lottare per un'altra vittoria a Le Mans, ma siamo tutti determinati a farlo. È una gara speciale con un'atmosfera unica grazie ai tifosi di tutto il mondo che ci sostengono".

"Dalle verifiche tecniche in città fino al podio, sentiamo il loro supporto e questo ci spinge ad andare avanti. Non vedo l'ora di essere di nuovo lì e di farne parte".

Conway lo segue a ruota: "Le Mans è sempre la gara più importante dell'anno e quella che aspettiamo di più. È il motivo per cui abbiamo costruito queste auto. Tutta la squadra vuole ottenere un buon risultato e con la vittoria di Imola abbiamo dimostrato che se ci impegniamo al massimo possiamo farcela".

"Sappiamo che sarà difficile perché c'è una grande concorrenza, con auto molto veloci. Dobbiamo fare il massimo al 100% e, trattandosi di Le Mans, ci vuole anche un po' di fortuna".

"Ci presenteremo a testa alta, con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile. Molte cose sono fuori dal nostro controllo, ma è così che va e faremo del nostro meglio".

De Vries è invece al debutto con la Toyota in questo evento: "Le Mans è una delle gare più iconiche e prestigiose del mondo. Per tutti coloro che partecipano al WEC, è la più importante dell'anno e quella che tutti vogliono vincere; questo è sicuramente il nostro caso".

"È la mia prima Le Mans come pilota Toyota e sono molto emozionato. Ho fatto parte del team nel 2022 come collaudatore e ho corso in LMP2, ma ora spero di lottare per la vittoria assoluta".

"È un'era entusiasmante e sarà una vera e propria battaglia con così tanti team e costruttori. Non vedo l'ora che arrivi la settimana della maratona, quando speriamo che Le Mans scelga noi".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Dall'altra parte del box, Buemi dice: "Le Mans è una gara speciale per la quale lavoriamo duramente, con molti sacrifici da parte di tutta la squadra e delle loro famiglie. L'evento è un vero e proprio viaggio insieme e bisogna spingere al massimo per vincere".

"Più di 300.000 fan, oltre 60 auto in pista e tanti costruttori coinvolti in una gara che si svolge da 100 anni la rendono un'esperienza unica. Inoltre, il circuito è fantastico. Utilizza strade pubbliche e si può percorrere solo per una settimana all'anno, quindi sembra un circuito vecchio stile che non si trova spesso".

Hartley aggiunge: "Le Mans è l'obiettivo di tutto il nostro duro lavoro. È la gara che probabilmente significa più dell'intera stagione messa insieme. Anche se non abbiamo avuto un inizio dei migliori, sento che siamo ben preparati e darò il massimo insieme ai miei compagni di squadra e a tutti i membri del team per lottare per il famoso gradino più alto del podio".

"L'anno scorso il pubblico è stato fantastico e mi aspetto che quest'anno, con un numero ancora maggiore di concorrenti, ci sarà di nuovo il pienone di tifosi e appassionati di corse da tutto il mondo. È una gara speciale che regala una serie di emozioni. Noi siamo pronti".

Hirakawa chiosa: "Questa sarà la mia quinta Le Mans, la terza con TGR, e non vedo l'ora; è un momento molto emozionante della stagione. Non c'è sensazione migliore che salire sul gradino più alto del podio dopo 24 ore; è il sogno di ogni pilota endurance e io sono riuscito a coronarlo nel 2022".

"Sapere come ci si sente a vincere mi rende ancora più motivato a salire di nuovo sul podio, ma sappiamo che non sarà facile. Correndo al massimo per 24 ore, può succedere di tutto, e in Hypercar ci troviamo di fronte a una forte concorrenza. Ma la squadra ha lavorato duramente per essere pronta e faremo del nostro meglio per ottenere il risultato".