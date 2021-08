Le Mans: Tincknell correrà in GTE-AM con il team Proton

Alla 24 Ore di Le Mans non manca molto. L'edizione 2021 si terrà dal 21 al 22 agosto sul celebre tracciato transalpino e sarà l'evento clou del World Endurance Championship.

Nel corso delle ultime ore il team Proton Competition Porsche, che corre nella categoria GTE-AM, ha contattato Harry Tincknell per impiegarlo alla Sarthe sulla propria 911 RSR-19.

Tincknell, pilota britannico che ha vinto la 24 Ore di Le Mans nella classe LMP2 nel 2014 e nella categoria GTE-PRO l'anno passato, correrà dunque al volante di una Porsche 911 RSR-19, la numero 99.

Tincknell prenderà il posto di Patrick Long come pilota professionista dell'equipaggio, che sarà tutto nuovo. I suoi compagni di squadra saranno Florian Latorre - leader della Porsche Carrera Cup France - e Thai Vutthikorn Inthraphuvasak, vincitore del titolo Pro-Am nel GT World Challenge Asia 2 anni or sono.

Il pilota britannico ha spiegato che la sua relazione con il team Multimatic Motorsport ha facilitato la sua presenza alla 24 Ore di Le Mans.

"Multimatic, Proton e Porsche hanno un rapporto stretto, e farò parte di un pacchetto di prestito che comprende ingegneri e meccanici", ha detto Tincknell a Motorsport.com.

Il team Proton Competition correrà alla 24 Ore di Le Mans con 5 vetture. Quattro di queste in GTE-AM. Una di queste sarà riconoscibile come Proton Competition, mentre due come Dempsey-Proton e una come Absolute Racing. La Porsche 911 RSR che correrà in GTE-PRO sarà la Porsche WeatherTech.