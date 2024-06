Le Mans | Tegola Toyota: Conway infortunato in bici, corre López

Tegola in casa Toyota proprio alla viglia della 24h di Le Mans: Mike Conway si è infortunato in una caduta durante un allenamento in bici e non potrà essere in azione nel quarto round del FIA World Endurance Championship.

Il britannico era uscito giovedì per girare un po', prima di cominciare le attività media tra Pesage e giornata di test domenica 9 giugno sul Circuit de la Sarthe.

Nella caduta ha purtroppo riportato fratture alle costole e alla clavicola e, sebbene l'infortunio non sia grave, non sarà in grado di affiancare Kamui Kobayashi e Nyck De Vries sulla GR010 Hybrid #7.

"TGR condivide la delusione di Mike per questa situazione e continuerà a sostenerlo durante il suo percorso di ritorno alla piena forma fisica. Fa parte della famiglia TGR dal 2014 e tutti i membri del team sono impazienti di rivederlo nell'abitacolo al più presto", spiega la nota emessa dalla squadra giapponese.

"Mike inizierà immediatamente un programma di riabilitazione intensiva, sotto la supervisione dello staff medico di TGR, con l'obiettivo di tornare a gareggiare nel FIA WEC il prima possibile".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: JEP / Motorsport Images

A prendere il posto di Conway sarà José María López, che era stato in equipaggio proprio con lui e Kobayashi fino all'anno scorso, e conosce benissimo Le Mans avendola vinta assieme nel 2021.

"Pechito" avrebbe dovuto essere in gara con la Lexus #87 dell'Akkodis-ASP Team, che ha comunque dato via libera all'argentino ed ora lo rimpiazzerà in extremis con Jack Hawksworth, pilota Lexus protagonista in IMSA, che andrà ad affiancare Takeshi Kimura ed Esteban Masson.

Ritomo Miyata, pilota di riserva di Toyota per il programma Hypercar, è invece impegnato in Classe LMP2 sulla Oreca #37 di Cool Racing assieme a Lorenzo Fluxa e Malthe Jakobsen.

Quello di Conway è il secondo forfait per infortunio a pochi giorni dalla 24h di Le Mans. La settimana scorsa era stata Doriane Pin ad alzare bandiera bianca in casa Iron Dames, sostituita da Rahel Frey.