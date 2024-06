Le Mans | Tegola Iron Dames: Pin fratturata, salta la 24h

Bruttissima tegola per le Iron Dames in vista della 24h di Le Mans: Doriane Pin si è infortunata e non potrà prendere parte alla quarta gara della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

La francesina avrebbe dovuto condividere per l'ultima volta quest'anno il volante della Lamborghini Huracan #85 con Sarah Bovy e Michelle Gatting, ma lo scorso fine settimana è stata protagonista di un incidente nell'evento del Formula Regional European Championship.

Dopo le visite di rito, è emerso che la 20enne transalpina ha riportato fratture alle costole e questo le impedirà di recarsi sul Circuit de la Sarthe per la gara del 15-16 giugno e dare l'assalto alla Classe LMGT3 con le colleghe e la vettura di Sant'Agata Bolognese.

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Doriane Pin, Michelle Gatting Foto di: Paolo Belletti

"Come sapete, non ho potuto correre nella domenica del weekend di Spa e dopo ulteriori esami medici mi hanno diagnosticato delle fratture alle costole che richiederanno tempo per guarire", spiega la Pin in un video pubblicato sui social con un volto, giustamente, piuttosto tirato e abbacchiato.

"Per questo, assieme alla squadra, abbiamo preso la difficile decisione di non partecipare alla 24h di Le Mans e anche alla successiva tappa del FRECA a Zandvoort la settimana seguente".

"E' una decisione molto difficile e triste perché Le Mans è una delle gare più importanti della stagione e per me molto speciale. Mi ero già organizzata per trascorrere questa settimana con voi e con la squadra, ma devo anche fare ciò che è meglio per me e per le Iron Dames".

"Tornerò in pista il 21 giugno a Barcellona con la F1 Academy, spero di vedervi numerosi. A presto!"

L'equipaggio delle Iron Dames ora dovrà essere rivisto. La Pin è già stata sostituita alla 6h di Spa-Francorchamps da Rahel Frey, che ha in programma anche il resto della annata poiché la giovane transalpina sarà appunto impegnata con le monoposto.