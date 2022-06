Le Mans | Rovera: “Siamo pronti a rimontare"

Carica lettore audio

E’ ormai in vista la partenza della 24 Ore di Le Mans, che quest’anno marca la seconda partecipazione di Alessio Rovera, la sua prima fra i prototipi.

Il pilota varesino ufficiale Ferrari giovedì ha ultimato in crescendo le prove in vista della leggendaria gara del Mondiale Endurance, che prende il via sabato 11 giugno alle 16;00 con diretta integrale su Eurosport.

Rovera e i compagni di equipaggio François Perrodo e Nicklas Nielsen, che lo scorso anno si imposero in GTE Am con la Ferrari 488 GTE, nell’edizione 2022 della maratona francese sono iscritti nella categoria LMP2 Pro-Am al volante della Oreca 07 motorizzata Gibson numero 83 di AF Corse.

Giunto al terzo round stagionale, nella classifica del FIA World Endurance Championship l’equipaggio del team italiano è al comando della propria classe e in stagione vanta i successi iridati celebrati alla 1000 Miglia di Sebring in marzo e alla 6 Ore di Spa il mese scorso.

Due vittorie entrambe condite da altrettante pole position. A Le Mans, invece, sabato Rovera e i suoi compagni di squadra prenderanno il via della 90esima edizione della 24 Ore dalla settima posizione della griglia di partenza della Pro-Am, la 22esima di LMP2, che sui 13,626 chilometri dello storico Circuit de la Sarthe vedrà sfidarsi il record di 27 vetture, mentre in totale, fra Prototipi e GT, le auto in corsa sono 62.

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson LMP2 di Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: Marc Fleury

“Dopo un avvio non semplice, gli ultimi due turni di libere di giovedì ci hanno fornito buone risposte e potremo giocarci le nostre carte. Nella Pro-Am possiamo recuperare, non ci spaventa partire un po’ indietro, anche lo scorso anno non avevamo disputato l’Hyperpole e siamo riusciti a rimontare", ha detto Rovera nel venerdì di Le Mans, tradizionale giornata di riposo.

"La squadra ha lavorato su ogni dettaglio, l’importante ora è farsi trovare pronti fin dal via dopo il riposo di oggi e non commettere errori. Con il prototipo mi sto divertendo molto in pista, bellissimi i tratti più veloci".

"Affineremo ulteriormente il feeling come ci è riuscito in GT con la Ferrari e non abbiamo sofferto particolari adattamenti nella guida di notte e con i doppiaggi, per i quali un pizzico di buona sorte nel trovarli nei punti più ideali non guasta mai".

"Siamo pronti per il nuovo esordio in questa affascinante sfida in uno schieramento di altissimo livello davanti a un pubblico pazzesco”.