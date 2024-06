Le Mans | Rossi: "Aver fatto la Road to Le Mans è stato molto utile"

Lo scorso anno c'è stato l'antipasto vincente della Road to Le Mans, ma quest'anno per Valentino Rossi il sogno si sta concretizzando: sarà al via della 24 Ore di Le Mans. Il "Dottore" ha sempre espresso il desiderio di disputare la grande classica francese fin da quando era ancora un pilota della MotoGP e al suo terzo anno da pilota GT si è guadagnato un posto sulla griglia di partenza.

L'inizio magari è stato un po' al di sotto delle aspettative, perché la BMW M4 che il pesarese divide con Maxime Martin ed Ahmad Al Harty è rimasta esclusa dall'Hyperpole di questa sera, anche se le indicazioni sul passo gara sono state abbastanza buone. E in una maratona di 24 ore conta sicuramente di più quello che la posizione di partenza. Le prime "vibrazioni" all'arrivo sul Circuit de la Sarthe però sono state molto positive per la leggenda delle due ruote, che ha sottolineato l'importanza di aver disputato la gara di contorno nella passata stagione.

"Sono molto felice e orgoglioso di essere qui perché era uno dei miei obiettivi all'inizio della mia carriera con le auto. E penso che abbiamo fatto un buon piano, l'anno scorso, correndo nella Road to Le Mans perché ho potuto imparare la pista. Inoltre, mi sono divertito molto l'anno scorso, perché sono riuscito a vincere e abbiamo corso con gli pneumatici Michelin, che sono molto, molto buoni. Quindi siamo pronti per quest'anno e quando siamo arrivati sapevamo già dove mettere le ruote. E' stata molto utile. Sono 10 giorni molto lunghi, con molte cose da fare", ha detto Rossi.

"Penso che abbiamo un buon passo, quindi speriamo di poter essere competitivi per la gara. Sicuramente è una gara molto particolare, perché la pista è diversa. È un tracciato più stradale ed è molto lungo. Inoltre, quando si arriva qui, è incredibile vedere l'organizzazione che ogni costruttore e ogni team ha messo in atto per avere tutte le piccole tessere del mosaico al 100% per le 24 ore", ha aggiunto.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Valentino Rossi Foto di: Alexander Trienitz

Il tracciato è di quelli che danno proprio gusto: "Mi piace molto questa pista. Ho sempre corso anche in quella corta. Le Mans è sempre stata molto bella per me con la moto. Ma quando si usa la pista più lunga, è diverso perché ha molta storia e penso che la parte migliore siano le curve Porsche. Dopo tutti i lunghi rettilinei e le brusche frenate, si arriva all'ultima parte, che è più una pista normale, con tutte queste curve molto veloci, quindi è il punto che preferisco".

Nel GT World Challenge è già riuscito ad arrivare alla vittoria, mentre questo step gli manca ancora nel WEC, nel quale comunque finora ha disputato solo tre gare. Si tratta di campionati molto diversi, che però stanno contribuendo alla sua crescita come pilota. Anche l'anno prossimo, infatti, dovrebbe continuare a lavorare su questo doppio binario.

"Quest'anno facciamo tre campionati diversi e ognuno di essi è un po' diverso. Bisogna lavorare sotto diversi aspetti. L'obiettivo è cercare di vincere o di arrivare sul podio in tutti i campionati. E il WEC è diverso perché i pneumatici sono diversi e le gare sono sempre lunghe. C'è anche una classe diversa in pista. Ma è molto interessante e mi piace molto questo campionato perché è un campionato mondiale, quindi è il massimo livello delle gare endurance. Comunque penso che il programma rimarrà lo stesso anche l'anno prossimo", ha concluso.