Le Mans | Porsche-Vettel: il matrimonio si potrà fare in futuro

La Porsche non ha affatto scartato l'ipotesi di inserire Sebastian Vettel nella sua rosa di piloti per la 24h di Le Mans in futuro.

Dopo i test svolti al simulatore e in pista con la 963 ufficiale, il tedesco e la Casa di Weissach non saranno assieme alla gara che si terrà sul Circuit de la Sarthe il 15-16 giugno prossimo, ma per l'edizione 2025 le possibilità non sono tramontate.

Anzi, come ha spiegato Urs Kuratle a Motorsport.com, i contatti sono vivi e il 4 volte Campione del Mondo di F1 avrà tutto il tempo per prepararsi e organizzare un suo approdo nel mondo dell'endurance.

"Per un marchio come Porsche credo sia ovvio tenere Sebastian in considerazione, e viceversa. Io sono convinto che sia pronto, lo ha detto lui stesso dopo il test, ma quando e in quale forma si concretizzerà resta da vedere. Al momento non è stato definito nulla", precisa il Direttore del programma ufficiale Porsche LMDh.

"Sono in contatto con diverse persone e lui è una di queste, ma ci conoscevamo già da prima, anche se non è il personaggio che chiami tutti i giorni. Semplicemente non si è concretizzata la situazione ideale, ma non c'è un colpevole; non è successo, tutto qui".

Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto di: Porsche Motorsport

La Porsche ha negli annali il precedente del successo ottenuto da Nico Hülkenberg nel 2015 in equipaggio con Nick Tandy ed Earl Bamber al volante della 919 Hybrid.

A quel tempo il tedesco riuscì a partecipare a Le Mans dopo essere stato alla 6h di Spa con la terza LMP1 gestita dal team ufficiale del marchio, cosa che gli consentì di allenarsi e capire bene il mezzo.

Per Vettel questa opportunità non si è concretizzata, avendo il team Porsche Penske Motorsport impegni su due fronti tra WEC ed IMSA, come sottolinea Kuratle.

"La differenza più grande al momento è probabilmente il peso. LMP1 e LMH sono entrambe vetture molto complesse, ma diverse in termini di design. E il peso è molto più elevato sulle attuali, considerando poi che le nostre gare si svolgono pure di notte e che abbiamo grandi differenze di velocità rispetto a tutte le Classi che si incontrano in pista".

"Questo significa che un debuttante ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi. Nel 2015 Hülkenberg correva in F1 e le LMP1 non erano troppo distanti come kg; inoltre beneficiò del fatto che a Spa riuscimmo a schierare tre macchine per allenarsi bene, mentre oggi non c'era questa possibilità; nello stesso fine settimana ci siamo trovati a correre il WEC in Belgio e l'IMSA a Laguna Seca".

"E lo stesso si è verificato in quello di Imola e Long Beach, per cui avevamo le mani un po' più legate rispetto al 2015. Non è affatto facile e se consideriamo che la griglia di partenza a Spa era di 37 macchine, probabilmente non ci sarebbe comunque stato spazio; di conseguenza, non abbiamo mai portato avanti l'idea perché semplicemente non potevamo gestire il tutto".