Le Mans: Porsche ritira dalla 24h le due 911 GTE Pro americane

La Porsche ha scelto di ritirare le due vetture gestite dalla CORE Autosport dall'edizione 2020 della 24h di Le Mans.

In GTE Pro restano quindi solo due macchine di Weissach, la #91 e la #92 di cui si occuperà il Team Manthey, a seguito della crisi legata alla pandemia di Coronavirus che comincia a mietere le prime vittime illustri nelle varie serie motoristiche.

I primi a ritirarsi dalla gara che si terrà a settembre sul Circuit de la Sarthe erano stati i ragazzi del team SRT41 Garage 56 guidati dal quadriamputato Frédéric Sausset, che in mancanza di fondi e tempo per prepararsi nella situazione attuale ha scelto di rimandare la partecipazione della sua squadra di diversamente abili all'anno prossimo.

In casa Porsche, Nick Tandy, Earl Bamber e Matt Campbell avrebbero dovuto condividere il volante della #93, mentre la sorellina #94 sarebbe stata affidata a Patrick Pilet, Mathieu Jaminet e Julien Andlauer. Per ora non sono state comunicate modifiche alle line-up delle vetture rimanenti in lista.

Ciò significa che in GTE Pro avremo in azione 9 auto, ossia le altre due 911, le tre Ferrari 488 GTE (due di AF Corse e una di Risi Competizione), due Corvette C8.R e due Aston Martin Vantage GTE.

Nell'elenco delle riserve salgono quindi le possibilità di rientro per ByKolles in LMP1 e della seconda Oreca LMP2 di IDEC Sport, tentando di tenere comunque a quota 62 la griglia dei partecipanti.