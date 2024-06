Le Mans | Peugeot con due obiettivi: "Affidabilità e regolarità"

In casa Peugeot Sport si fa già il conto alla rovescia per la 24h di Le Mans, la più grande gara della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship e ovviamente la più attesa da tutti, specialmente se parliamo di una squadra di casa.

Il team del Leone ha introdotto la 9X8 con gli aggiornamenti 2024 ad Imola e con la gara di Spa-Francorchamps ha avuto modo di raccogliere ulteriori dati per capirne vari aspetti.

E' innegabile che sul Circuit de la Sarthe vedremo cose molto diverse dalle gare andate in scena in riva al Santerno e sulle Ardenne, e se aggiungiamo che la Hypercar transalpina ha avuto un bel cambiamento nel Balance of Performance, ecco che gli scenari potrebbero assumere risvolti inediti e molto interessanti.

Detto questo, tutta la squadra preferisce rimanere coi piedi per terra e fare un passo alla volta a partire dalla giornata di test di domenica, come sottolinea il Direttore Tecnico di Peugeot Sport, Olivier Jansonnie.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Rainier Ehrhardt

"È una grande soddisfazione essere riusciti a far debuttare questa vettura a Imola. Sviluppare un prototipo Hypercar nuovo al 90% in termini di carrozzeria, aerodinamica e propulsione, in soli dieci mesi, con tutti i ritardi di produzione dovuti a parti e attrezzature, è un vero e proprio risultato a cui hanno contribuito tutti i membri del team", spiega Jansonnie.

"Il comportamento in gara e l'aumento delle prestazioni sono in linea con le nostre aspettative e con quanto visto durante i test invernali, ma dobbiamo ancora migliorare, questo è certo. Con una ventina di Hypercar in pista, possiamo constatare che la situazione è molto serrata a metà del gruppo e lì il minimo dettaglio fa la differenza".

"A Imola e a Spa abbiamo concluso davanti a vetture più veloci grazie a un'ottima strategia e al lavoro di tutto il team. Abbiamo ottimizzato il nostro risultato in relazione alle prestazioni della vettura, anche se non era necessariamente quello che speravamo".

"Storicamente, Le Mans è una gara speciale: c'è la macchina, con velocità e affidabilità, ma conta anche la preparazione del team, la strategia di gara e così via. I nostri preparativi sono iniziati nel luglio 2023 dopo un approfondita analisi dell'edizione passata, cercando di capire ciò che è andato bene e ciò che doveva essere migliorato. L'anno scorso abbiamo riscoperto Le Mans e quest'anno saremo chiaramente più preparati".

"Ci rifiutiamo di parlare di obiettivi come risultati. Il nostro unico obiettivo è quello di correre una gara il più possibile regolare e di essere il più possibile affidabili. Dal giorno dei test, avremo un'idea approssimativa del nostro livello di prestazioni e adatteremo il nostro approccio alla gara di conseguenza".

Ala posteriore #93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Rainier Ehrhardt

Jean-Marc Finot, Vice Presidente di Stellantis Motorsport, aggiunge: "Le Mans è nel DNA del marchio Peugeot, con ricordi ed emozioni che si tramandano da generazioni. La passione che abbiamo vissuto alla Sarthe nel 2023 ha dimostrato quanto il pubblico fosse affezionato a noi".

"Torniamo nel 2024 con una forte determinazione. La squadra ha lavorato instancabilmente per oltre un anno per essere sulla griglia di partenza il 15 giugno. Questa edizione sarà storica per la qualità della griglia, unica nella storia dell'automobilismo, e siamo particolarmente orgogliosi di farne parte! La 24 Ore di Le Mans è un'avventura umana unica".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto di: Rainier Ehrhardt

Per quanto riguarda i piloti, la voglia di ottenere un bel risultato è altissima in entrambi gli equipaggi e la concentrazione è altresì ai massimi livelli con la consapevolezza che probabilmente c'è la possibilità di giocarsela con i migliori stavolta, ma non senza difficoltà visto l'alto numero di rivali nella Classe Regina.

"Penso che le Hypercar siano state progettate per Le Mans, che è il luogo in cui possono davvero esprimersi a tutta velocità nel Settore 2. Con l'evoluzione del 2024, credo che saremo in grado di giocarce la coi migliori e questo è il nostro obiettivo, in ogni caso", ammette Paul di Resta.

"Per me, la chiave sarà fare una gara pulita: rimanere nel giro del leader, restare in lotta e mostrare la nostra determinazione fino al traguardo. Non vedo l'ora di esserci, di rivivere i momenti speciali dell'anno scorso, le scariche di adrenalina della squadra, tutta l'emozione del finale di gara e la sensazione di aver ottenuto una prestazione al di sopra delle nostre aspettative".

"Sarà molto difficile, lo sappiamo, ma faremo del nostro meglio. Vincere Le Mans è qualcosa di indescrivibile, e riuscirci con un costruttore francese deve essere fantastico".

Il suo compagno della #94, Loïc Duval, aggiunge: "Il mio ricordo più bello del 2023 è l'emozione negli occhi di tutti al termine della gara. E anche il fatto che alle 3 del mattino, a metà gara, eravamo ancora tra i primi tre. È stato un grande risultato per tutta la squadra. Purtroppo siamo usciti di pista e abbiamo avuto qualche problema tecnico".

"Questa gara è speciale perché Le Mans si svolge una volta all'anno. È come una finale, una finale di Coppa del Mondo per esempio, una finale per la quale tutti si preparano tutto l'anno. È anche il formato: 24 ore è qualcosa di diverso, difficile per gli uomini e per le auto. È una grande sfida. Le Mans è la gara più bella del mondo, ricca di storia... C'è chi ci ha corso e chi vorrebbe correrci".

"Quest'anno arriviamo con una nuova vettura, che non è nuova al 100%, ma ci sono molte differenze con la versione precedente. Non sarà facile perché abbiamo ancora molto da imparare rispetto ai nostri rivali che corrono con la stessa macchina da una o due stagioni. Siamo ancora in una fase di apprendimento, ma anche piuttosto soddisfatti dei test e delle prime due gare. Sappiamo di aver migliorato le prestazioni e abbiamo anche lavorato molto sull'affidabilità. Questo sarà un fattore decisivo a Le Mans".

Dello stesso avviso anche Stoffel Vandoorne: "L'anno scorso ero un pilota di riserva a Le Mans. È stato molto interessante, ma quest'anno sarà molto diverso perché sarò al volante della 9X8 2024! Prima di iniziare a gareggiare nelle corse di durata, non ero consapevole dell'importanza di questa gara. Ma l'anno scorso ho visto cos'è la 24 Ore di Le Mans e mi è piaciuta molto. È una settimana lunga, è stressante, non si dorme molto".

"Da Imola abbiamo una nuova macchina e, sfortunatamente, ho saltato Spa a causa di uno scontro di date con la Formula E. C'è ancora molto da imparare con questa vettura, ma siamo fortunati ad aver disputato due eventi prima di arrivare a Le Mans. Sono pronto, ho già alle spalle alcune gare e ho fatto molti test".

"Dobbiamo essere della partita e in grado di lottare con i migliori, come abbiamo fatto in Qatar. Con così tante Hypercar in pista, sarà una corsa Sprint di 24h, con tutti che spingeranno al massimo e fino alla fine. Ma noi ci saremo".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Logo Foto di: Rainier Ehrhardt

Dall'altro lato del box, il trio della #93 è altrettanto determinato come spiega Mikkel Jensen: "L'anno scorso è stato molto speciale per me, perché era la prima volta che gareggiavo nella classe Hypercar con Peugeot, un marchio francese, con tutto il sostegno del pubblico locale durante la settimana. E poi ho avuto anche l'incoraggiamento di tutti i fan danesi che vengono a Le Mans in massa".

"Questo sarà il debutto della 9X8 2024 a Le Mans. Abbiamo più ambizioni rispetto al 2023, anche se la concorrenza sarà ancora più agguerrita. Un podio quest'anno sarà più difficile da raggiungere rispetto al 2023. Ci stiamo concentrando sul nostro lavoro per cercare di ottimizzare tutto".

"La squadra ha fatto un ottimo lavoro nelle ultime gare, senza errori ai box e con strategie di altissimo livello. Quindi ci concentreremo sulla gara e prima di allora dovremo trovare i giusti set-up nel giorno dei test per essere sulla strada giusta. È impossibile prevedere il risultato finale, ma faremo del nostro meglio, ci divertiremo e vedremo cosa succederà".

Il suo collega Nico Müller dice: "Ricordo di aver condotto la gara intorno a mezzanotte in condizioni difficili. È stato bello guidare l'edizione del Centenario e avremmo voluto che durasse un po' di più, ma essere riusciti a tagliare il traguardo con entrambe le vetture è già una grande soddisfazione".

"È la gara più bella del mondo, ricca di storia per il marchio. È un circuito unico che si può percorrere solo una volta all'anno. Essere al via di questa gara è già speciale, vincerla è un onore! Abbiamo lavorato molto per migliorare il pacchetto e la 9X8 2024 ha sicuramente un potenziale maggiore. È più comoda da guidare e questo dovrebbe aiutarci a Le Mans".

"Ci siamo preparati e i test sono andati bene. La squadra si è impegnata molto, abbiamo dedicato tanto tempo. La concorrenza sarà durissima, lo sappiamo, ma vogliamo lottare per essere davanti".

Jean-Eric Vergne chiosa: "Le Mans è innanzitutto un circuito straordinario. Non capita spesso di guidare su una pista lunga 13 o 14 km e così impegnativa. Questo circuito fa parte della storia di questa gara unica. Come pilota, devi essere in buona forma, naturalmente, ma è più una questione di preparazione di tutta la squadra, dei meccanici e delle auto".

"Siamo ambiziosi, anche se le ultime due gare non sono andate bene. Non avere problemi meccanici in gara sarà decisivo e spero che avremo anche una buona prestazione per lottare per la vittoria. Ho questa ambizione e credo che anche la squadra ce l'abbia".