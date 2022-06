Le Mans | Perrodo a pezzi: "Terribile buttare fuori chi è primo"

Carica lettore audio

Brutta battuta d'arresto alla 24 Ore di Le Mans per il team AF Corse, che dopo due successi di fila a Sebring e Spa-Francorchamps deve fare i conti con una bella ridimensionata in quello che era il terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

Impegnati in Classe PRO/AM tra le LMP2, Alessio Rovera, François Perrodo e Nicklas Nielsen chiudono con un quarto posto di categoria al volante della loro Oreca 07-Gibson #83.

Una gara partita già in salita per il trio del team tricolore, che ha cercato di sistemare al meglio la vettura tra mille difficoltà fin dalle prove cronometrate, per poi incappare in problemini tecnici di vario genere in gara (sostituzione dei pannelli luminosi, frizione).

#83 AF Corse Oreca 07 ? Gibson LMP2 di François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

La rimonta fino al podio era stata completata dai due ragazzi ufficiali di Ferrari GT prestati alla causa, ma domenica mattina si è verificato l'episodio probabilmente più controverso della gara.

Nel turno di Perrodo, il francese si è trovato in uscita dalla chicane 'Dunlop' a doppiare la Corvette di Alex Sims - in quel momento a rincorrere il successo in Classe LMGTE PRO - e al suo fianco, dal lato opposto, è spuntata la Oreca di APR guidata da Steven Thomas.

Qualche metro percorso in tre e improvvisamente ecco il contatto tra Perrodo e Sims che manda la C8.R a muro costringendola al ritiro. Mossa che è costata all'equipaggio della #83 una penalità di 3' in Stop&Go e il crollo in classifica.

"Eravamo in tre in quel punto e stavo doppiando la Corvette quando mi sono accorto di avere Steven alla mia destra. Purtroppo Alex era ancora lì quando ho sterzato per scansarmi, onestamente non ho parole...", ha spiegato Perrodo, che molto cavallerescamente si è subito recato ai box Chevrolet per scusarsi coi rivali, ovviamente nerissimi per la vittoria sfumata.

"E' stato veramente bruttissimo, lo è già quando commetti un errore e finisci a muro, ma quando sbagli e ci mandi uno che sta lottando per il successo è veramente terribile".

"E' colpa mia in tutto e per tutto, mi assumo ogni responsabilità e non posso far altro che scusarmi profondamente con la Corvette e i suoi tifosi. Davvero, non ho parole, è orribile".

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson LMP2 di Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

Un vero peccato per il transalpino e i suoi compagni Rovera e Nielsen, con cui nell'edizione passata aveva portato a casa il successo in LMGTE AM.

“In Classe le cose si stavano mettendo bene, anche se in generale le altre squadre hanno molta più esperienza con questa macchina e su questa pista è un fattore che fa la differenza", commenta Rovera.

"Gli episodi non ci hanno favorito. Le gare sono anche questo, soprattutto in una corsa massacrante e imprevedibile come Le Mans. Noi non abbiamo mai mollato, neppure di notte".

"Il risultato finale non è quanto speravamo, ma nel complesso è stata un’esperienza che ci ha messo alla prova. Ogni Le Mans è importante quindi in futuro cercheremo di far fruttare quanto vissuto e appreso in queste lunghissime 24 ore”.