Le Mans | Ogier: "Io sulla terza Toyota nel 2023? Lo saprò a breve"

Carica lettore audio

Sébastien Ogier sta affrontando la sua prima stagione nel WEC con il team Richard Mille nella categoria LMP2 e in questo fine settimana prenderà parte alla 24 Ore di Le Mans per la prima volta nella sua carriera.

L'8 volte iridato WRC, nell'arco di questo 2022, si sta alternando tra WEC e WRC, continuando a correre al volante della GR Yaris Rally1 ufficiale in eventi selezionati (sino a qui ha corso a Monte-Carlo e in Portogallo, ma lo vedremo correre a fine mese al Safari).

A metà del 2022, Ogier ha annunciato questa mattina che il suo futuro sarà svelato a breve. Sembra che ancora non ci siano certezze, ma indicazioni importanti. Se queste dovessero essere confermate, Ogier potrebbe correre al volante di una terza Toyota Hypercar a partire dalla prossima stagione, facendo il salto dalla LMP2 alla categoria regina del WEC dopo appena una stagione.

"Non ho ancora un piano prestabilito per il lungo periodo. Penso però che presto sarà chiarito se Toyota farà o meno una terza vettura. Non è un segreto che questo progetto esista. Questa potrebbe essere una risposta concreta a ciò che mi aspetta in futuro o meno. E poi, come ho detto, volevo prendermi quest'anno per esprimere il mio giudizio in merito e poi prenderemo una decisione".

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson LMP2 di Lilou Wadoux, Sébastien Ogier, Charles Milesi Photo by: JEP / Motorsport Images

"Come ho già detto sono molto felice di essere con Toyota, perché posso ancora partecipare a qualche rally e sento che a volte mi diverto ancora a farlo. Quindi, al momento, questo programma misto mi sembra perfetto per me, ma a lungo termine non posso dire che possa esserlo. Non voglio chiudere nessuna porta e poi vedremo dove e come mi sentirò meglio".

Ogier, poi, ha sottolineato come il suo futuro sia legato non solo ai suoi risultati nel WEC, ma anche alle disponibilità economiche che Toyota deciderà di investire. Per fare una terza Hypercar serve maggiore budget. Se questo arriverà, allora per Ogier le porte del team che ha sede a Colonia potrebbero essere già spalancate.

"Non sono sicuro di quali siano gli elementi che saranno decisivi per la scelta e se accadrà o meno. Non sono sicuro che sia legato solo alle mie prestazioni. CI sono sicuramente degli elementi di budget alle spalle. Aggiungere una terza vettura è sicuramente un costo aggiuntivo per la squadra".

"Direi che è meglio fare questa domanda a loro e non a me, perché in Toyota ne sanno di più. Ma da quello che ho capito, la decisione dovrebbe essere presa molto presto, perché se deve accadere, la preparazione dovrà avvenire presto", ha concluso il pilota nativo di Gap.