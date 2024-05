Le Mans | Livrea speciale per la BMW di Valentino Rossi alla 24h

Valentino Rossi correrà la sua prima 24h di Le Mans con una livrea speciale che il Team WRT ha presentato questa mattina.

Entrambe le BMW iscritte alla Classe LMGT3 del FIA World Endurance Championship dalla squadra belga si presenteranno sul Circuit de la Sarthe con colororazioni inedite, specialmente quella che il 'Dottore' condivide con Ahmad Al Harthy e Maxime Martin.

Nel caso della M4 GT3 #46, rispetto a quanto visto fino ad ora nella massima serie endurance, vengono riproposti il blu di base con inserti bianchi e giallo fluo, andando a riprendere lo schema presente sul casco del pilota di Tavullia, mentre la #31 dei loro compagni di squadra è un omaggio alla BMW "Ufo" del 1977.

BWM Team WRT, livrea speciale per Le Mans Foto di: Siegerdesigns

"L'ispirazione rossa e bianca della #31 deriva dall'UFO BMW 3.0 CSL del 1977 del BMW Luigi Team. L'emblematica livrea ha un legame particolarmente speciale con il Team WRT. Non solo è stato gestito da un gruppo di belgi di grande successo, ma Pierre Dieudonné, DS di WRT dal 2011, è stato uno dei piloti di questa vettura vincitrice di Le Mans", spiega la nota emessa dalla compagine diretta da Vincent Vosse.

"Fu proprio quell'auto la prima vera ispirazione agonistica del nostro capo Vincent Vosse, che da allora ha conservato con affetto un adesivo di questa vettura. Coincidenza, Pierre ha regalato a Vincent una copia identica dell'adesivo solo due anni fa... Era un segno!"

"Per continuare a creare un'atmosfera da squadra a due auto, il blu e il giallo, con cui la #46 corre nel GT World Challenge Europe in Sprint ed Endurance Cup è stato riportato nella nuova veste per il FIA WEC, per abbinarsi allo stile della #31. I più attenti avranno notato anche i simboli delle fiamme, del sole e della mezzaluna che adornano regolarmente i caschi di Valentino Rossi".

L'appuntamento è per il fine settimana del 15-16 giugno, giorni in cui andrà in scena la 92a edizione della classica francese, valida come quarto round del WEC 2024.