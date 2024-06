Le Mans | Libere 4: Toyota e Ferrari in testa prima della pioggia

Le ultime Prove Libere per preparare la 24h di Le Mans hanno visto Toyota e Ferrari protagoniste, ma anche una leggera e fastidiosa pioggerellina a fermare in parte le posizioni a 20' dal termine dei 60 previsti.

Calata la notte sul Circuit de la Sarthe dopo la Hyperpole, le squadre avevano voglia di provare le cose finali in vista della gara di sabato-domenica, con in programma long-run e soluzioni varie che torneranno utili nelle fasi notturne.

Il cielo plumbeo ha infine voluto rimescolare le carte brevemente, dunque la graduatoria ne è uscita con risultati di valore relativo, considerando che ognuno svolgeva il proprio lavoro su gomme e carichi di benzina.

Prima che la pista diventasse umida, Brendon Hartley ha messo in prima posizione la GR010 Hybrid #8 in 3'29"451, seguita a ruota dalla Ferrari #50 staccata di appena 0"076.

Con un solo decimi di distacco dal leader abbiamo anche la BMW #20, la Peugeot #93 e la BMW #15, mentre al sesto posto troviamo la Alpine #35 con un paio di decimi di ritardo.

Settimo posto per la Cadillac #311 della Action Express Racing, davanti alla Porsche #4 del Team Penske e dalla Alpine #36, mentre è la Toyota #7 a completare la Top10 a 0"7 dalla gemella.

#23 United Autosports Oreca 07: Gibson: Ben Keating, Filipe Albuquerque, Ben Hanley Foto di: Alexander Trienitz

In Classe LMP2 è Ben Hanley a svettare sulla United Autosports #23 in 3'37"121, risultando anche il più veloce della sottocategoria PRO/AM.

Qui la classifica risulta più sgranata, con la Nielsen Racing #24 che risale al secondo posto a 0"295 dal primato, mentre la United #22 è terza a 0"7.

Oltre il secondo abbiamo invece Cool Racing #37 e Inter Europol Competition #34 in Top5, con dietro APR #25, Panis Racing #65 - seconda PRO/AM - e Proton Competition #9 oltre i 2".

Lontane AF Corse #183 e Cool Racing #47 che chiudono la Top10 di categoria, rispettivamente in terza e quarta posizione PRO/AM.

#87 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3: Takeshi Kimura, Esteban Masson, Jack Hawksworth Foto di: Marc Fleury

In Classe LMGT3 torna a farsi vedere la Lexus #87 di Akkodis-ASP grazie al 3'58"755 di Esteban Masson, che precede per 0"3 la McLaren #95 di United Autosports e per mezzo secondo la Ford Mustang #77 di Proton Competition.

Ferrari tra i primi cinque, seppur lontane, con le 296 di Spirit of Race #155 e AF Corse #54, sesta invece la Corvette #81 di TF Sport con alle spalle la BMW #31 di WRT.

La Ferrari #86 della GR Racing è ottava a 1"9, poi troviamo le Lamborghini di Iron Lynx #60 e Iron Dames #85 a concludere tra i primi 10, fuori dai quali rimane la BMW #46 che stavolta ha in Valentino Rossi il pilota più rapido.

Venerdì giornata di pausa dalle attività in pista, le vetture avranno la possibilità di girare per 15' nel Warm-Up di sabato mattina alle ore 12;00 prima del via della 24h, fissato alle 16;00.