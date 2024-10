Le Mans | La Porsche LMP2000 risorge dopo 25 anni con McNish

Allan McNish, è tornato nell'abitacolo della Porsche LMP2000 25 anni dopo aver partecipato all'unico test della vettura.

Il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, che si è ritirato dalle corse dopo aver conquistato il titolo di Campione del Mondo Endurance con l'Audi nel 2013, ha guidato la LMP2000 nel circuito di prova della Porsche presso lo stabilimento di ricerca e sviluppo di Weissach la scorsa settimana.

Porsche celebrava il 25° anniversario dell'unica uscita della LMP2000 dopo aver rimesso in servizio il prototipo ad abitacolo aperto alimentato da un V10 da 5,5 litri ad aspirazione normale nel corso di quest'anno.

McNish, la cui unica precedente uscita su un'auto da corsa dopo il suo ritiro è avvenuta nel 2014 a bordo di un'Audi R8 LMS GT3, ha rivelato che la vettura si è comportata esattamente come ricordava.

"Stamattina ho guardato il resoconto di come andò quella prova e il modo in cui l'auto ha reagito era proprio come l'avevo descritto all'epoca - ha dichiarato a Motorsport.com - L'altra cosa che mi è tornata in mente è che tutto nell'abitacolo era esattamente al posto giusto.

"Mi è tornato in mente tutto come se fosse ieri. Ma una cosa che avevo dimenticato è il suono del motore: quando si apre l'acceleratore, è davvero piacevole, molto profondo".

Allan McNish, Porsche LMP2000 Photo by: Deniz Calagan

McNish ha rivelato dopo il test che il suo pensiero è andato al compianto Bob Wollek, il veterano della Porsche con cui ha condiviso i compiti di guida nel corso di due giorni di test sulla LMP2000 a Weissach all'inizio di novembre 1999.

Wollek, deceduto in un incidente ciclistico alla vigilia della 12 Ore di Sebring del 2001, aveva effettuato i primi giri della vettura durante il test di Weissach.

"Vedere il nome di Bob sulla fiancata dell'auto mi ha fatto tornare in mente dei ricordi. Era un personaggio molto speciale e ha insegnato molto ai giovani rampolli come me. La cosa divertente è che quando guidava questa macchina aveva più o meno la mia stessa età".

La LMP2000 fu sviluppata dopo che Porsche decise di non difendere la corona di Le Mans del 1998, conquistata da McNish, Laurent Aiello e Stephane Ortelli con una 911 GT1-98, con l'intenzione di tornare nel 2000.

L'azienda decise di abbandonare la strada intrapresa con la GT1-98 alimentata da un 6 cilindri turbo, optando invece per una LMP aperta con un V10 di grande cilindrata che affondava le sue radici in un progetto di sviluppo di Formula 1 della metà degli anni Novanta.

Ma il ritorno a Le Mans con la LMP2000 non è mai stato approvato dal consiglio di amministrazione di Porsche, che ha deciso di interrompere il programma nelle settimane precedenti il test di novembre.

Il team di Porsche Motorsport che aveva sviluppato la LMP2000, nome in codice 9R3, sotto la guida del famoso ingegnere Norbert Singer, fu autorizzato a completare una vettura e a sottoporla a un breve test di due giorni a Weissach.

L'uscita della scorsa settimana è stata solo la seconda apparizione ufficiale della LMP2000, la prima con una mostra statica al Goodwood Festival of Speed 2018.

Allan McNish, Porsche LMP2000 Photo by: Deniz Calagan

Nessuno poteva prevederlo all'epoca, ma il marchio più "vincente" della storia di Le Mans sarebbe tornato sul Circuit de la Sarthe a caccia della vittoria assoluta solo nel 2014.

Porsche tornò fra i prototipi con il programma RS Spyder LMP2, incentrato sugli Stati Uniti, nel 2005, ma è stato solo con l'arrivo della 919 Hybrid LMP1 che ha cercato di aggiungere altre 16 vittorie.

La 919 avrebbe poi ottenuto un tris di tripletta, vincendo Le Mans e i titoli piloti e costruttori del WEC nel 2015, 2016 e 2017.

McNish era stato prestato alla Toyota per correre con la sua GT-One a Le Mans nel 1999 e aveva un contratto triennale con la Porsche ma, non avendo alcuna possibilità di vincere Le Mans, negoziò una liberatoria e firmò per l'Audi.

Lo scozzese vinse il titolo dell'American Le Mans Series nel 2000, prima di tornare alla Toyota per la sua partecipazione alla F1, effettuando un anno di test nel 2001 e poi una stagione di gare nel 2002.

Nel 2004 tornò all'Audi, dove conquistò altri due titoli ALMS e la seconda e terza vittoria a Le Mans nel 2008 e nel 2013.

Le risorse di Porsche Motorsport furono dirottate sullo sviluppo della Carrera GT: la supercar era alimentata da un V10 sviluppato dal propulsore del prototipo.