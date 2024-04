Le Mans | I piloti Formula Racing sulla Ferrari di Spirit of Race

I piloti di Formula Racing parteciperanno alla prossima 24 Ore di Le Mans prendendo in eredità l'iscrizione della Spirit Of Race.

A poco meno di due mesi dal più grande evento della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, squadre e piloti cominciano ad organizzarsi per recarsi sul Circuit de la Sarthe, dove si corre nella settimana del 12-16 giugno.

La formazione danese, che aveva preso parte alla classica francese nel 2016 per la prima volta, era stata inserita tra le riserve pronte a subentrare in caso di rinuncia da parte di un team di Classe LMGT3.

Questo è risultato il caso di Spirit Of Race che, tramite invito concesso da FIA e ACO, doveva scendere in pista con la Ferrari 296 GT3 #155 condotta da David Perel, Matt Griffin e Duncan Cameron, ma che per ragioni non ancora rese note ha scelto di trovare dei sostituti.

Ecco quindi Conrad e Johnny Laursen provenienti dalla compagine fresca di vittoria proprio in categoria LMGT3 nel primo evento della European Le Mans Series andato in scena un paio di settimane fa sul Circuit de Barcelona-Catalunya con l'ufficiale di Maranello, Nicklas Nielsen, ad affiancarli.

#50 Formula Racing AF Corse, Ferrari 296 GT3: Nicklas Nielsen, Johnny Laursen, Conrad Laursen Foto di: Ferrari

"È una notizia enorme e un po' inaspettata, visto che eravamo nella lista delle riserve. Le Mans è il più grande evento motoristico del mondo e una gara che tutti i team di auto a ruote coperte sognano di vincere, compresi noi, quindi siamo orgogliosi ed entusiasti di essere nella lista di iscrizione per la seconda volta nella nostra storia", ha dichiarato il Team Principal di Formula Racing, Allan Jørgensen.

Formula Racing non apparirà nell'elenco iscritti, che vedrà Spirit of Race mantenere il nome e gareggiare sotto la bandiera svizzera.

Confermati i due Laursen, per il terzo pilota bisognerà attendere ulteriori sviluppi, dato che il sopracitato Nielsen è impegnato con la 499P in Classe Hypercar.

Ricordiamo che il veterano Johnny ha vinto il Ferrari Challenge e il titolo ELMS, mentre il giovanissimo 17enne Conrad, che ha calcato anche l'asfalto delle piste italiane in F4, è già salito sul podio diverse volte.

#50 Formula Racing AF Corse, Ferrari 296 GT3: Nicklas Nielsen, Johnny Laursen, Conrad Laursen Foto di: Ferrari

"La stagione 2024 è iniziata alla grande con una vittoria nella prima prova della ELMS, ma è ovvio che Le Mans sarà molto più difficile - afferma Conrad Laursen - Abbiamo una squadra forte alle spalle e non vediamo l'ora di arrivare in Francia e rappresentare la Danimarca nella gara più importante del mondo".

Johnny aggiunge: "Siamo orgogliosi di avere la possibilità di gareggiare per la seconda volta a Le Mans, che quest'anno inaugura una nuova era per le auto GT3. Ci siamo già fatti un nome tra l'élite mondiale in ELMS grazie al team che abbiamo fatto crescere e sono fermamente convinto che saremo in grado di lasciare il segno anche a Le Mans".