Le Mans | La Camaro di Hendrick-Garage 56 cresce ancora nei test

Proseguono i test della Hendrick Motorsports con la sua Chevrolet Camaro ZL1 che porterà in azione alla 24h di Le Mans quest'anno.

Grazie all'iniziativa denominata Garage 56, che consente l'iscrizione al quarto evento del FIA World Endurance Championship a vetture particolari su invito dell'Automobile Club de l'Ouest, la squadra americana si sta preparando con la vettura NASCAR.

Le ultime prove del 2022 si sono svolte prima di Natale sull'ostico tracciato di Sebring, che notoriamente è uno dei migliori per mettere alla frusta le auto considerando le varie sconnessioni e il disegno del tracciato.

Hendrick Motorsports, Garage 56, Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Hendrick Motorsports

La versione Test Car della Camaro ha girato per un paio di giorni, dopo che nei mesi precedenti la Hendrick Motorsports era stata anche al Carolina Motorsports Park e al Virginia International Raceway.

Oltre a Mike Rockenfeller, che si sta occupando dello sviluppo del mezzo fin dalle prime uscite, al volante si è messo pure Jimmie Johnson nella prova effettuata in North Carolina.

Dal team fanno sapere che si sono verificati un paio di problemini: il primo al cablaggio del motore verso la fine del primo giorno che ha causato uno stop di circa un'ora, mentre il secondo giorno si è rotto il motorino di avviamento.

In tutto questo, si registrano miglioramenti sull'impianto frenante in carbonio montato per la prima volta, più varie soluzioni provate con le gomme Goodyear, installando pure un nuovo tipo di differenziale.

Nel test endurance di 6h portato avanti da Johnson e Rockenfeller sono state provate soluzioni diverse su assetti e bilanciamento, poi è arrivata anche la pioggia a scombinare i piani e interrompere le operazioni visto che non erano a disposizione le gomme da bagnato estremo denominate 'moonsoon', ma solo quelle intermedie e 'wet' che non garantiscono lo stesso livello di aderenza.

Hendrick Motorsports, Garage 56, Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Hendrick Motorsports

"Sebring è un posto che offre grandi sfide essendo una pista particolarmente sconnessa e con fondo abrasivo, per cui si cerca di capire meglio quanto sia complesso gestire una vettura in una gara di 24h come è Le Mans", ha commentato Chad Knaus, Vice Presidente di Hendrick Motorsports e responsabile del programma Garage 56.

"E' un tracciato impegnativo dove si può spingere a fondo, come in realtà lo sono tante altre, ma qui le sconnessioni vanno prese in considerazione in modo particolare. A Le Mans sappiamo che bisogna sfruttare bene i cordoli".

Il prossimo test avrà luogo a Daytona e l'obiettivo è quello di arrivare a 12h di prove consecutive.

Hendrick Motorsports, Garage 56, Chevrolet Camaro ZL1 Photo by: Hendrick Motorsports