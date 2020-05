Le Mans: la 24h perde anche le due Corvette C8.R di GTE Pro

Anche la Corvette Racing ha scelto di rinunciare alla 24h di Le Mans 2020 con l'idea di risparmiare in tempi di crisi legata alla pandemia di Coronavirus.

Dopo la coppia di Porsche della CORE Autosport, la Classe GTE Pro della celebre gara francese perde altre due protagoniste illustri, ossia le nuove C8.R che oltretutto avrebbero dovuto debuttare ufficialmente in Europa e sul Circuit De La Sarthe.

Oltre alle ragioni economiche, la Casa statunitense ha preferito risparmiarsi una discreta sfacchinata a livello logistico, dato che la #63 del trio formato da Jordan Taylor, Antonio García e Nicky Catsburg, e la sorellina #64 di Tommy Milner, Oliver Gavin e Marcel Fässler saranno impegnate anche nella ripresa delle operazioni in IMSA.

"Corvette Racing ha una lunga storia di competizioni alla 24h di Le Mans, dunque la decisione di rinunciare all'edizione di quest'anno non è stata affatto semplice da prendere - ha dichiarato il Vice Presidente Jim Campbell - Molti fattori hanno contribuito a questa scelta, fra cui lo spostamento della gara e la situazione attuale di crisi. Siamo orgogliosi che Corvette Racing sia stata invitata alla 24h di Le Mans negli ultimi 20 anni e siamo molto dispiaciuti di non potervi partecipare nel 2020. Speriamo di avere ancora l'occasione di andarci in futuro".

A questo punto la entry-list di Le Mans, che ricordiamo si svolgerà il 19-20 settembre, vede salire le quotazioni delle nove riserve già specificate da ACO. La Ferrari #55 di Spirit Of Race era già stata reinserita al posto del Team SRT41 Garage 56, che tramite Frédéric Sausset ha scelto di rinunciare alla Classe LMP2.

Senza due Porsche e due Corvette (e con Ginetta in forse, come già specificato da tempo), a questo punto i primi dell'elenco a poter subentrare sono ByKolles (LMP1), le LMP2 di IDEC Sport e High Class Racing, e la Porsche #78 di Proton Competition che andrebbe ad aggiungersi alle altre due del team in Classe GTE Am.

A seguire i restanti ingressi spetterebbero a DragonSpeed, Iron Lynx, Inter Europol Competition, Team Project 1 e D'Station Racing.