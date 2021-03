Le Mans: la 24h 2021 potrebbe essere spostata ad agosto

La 24h di Le Mans potrebbe essere posticipata ad agosto in modo da avere più pubblico sulle tribune.

La notizia è stata data da MotorsportWeek.com e dalla Francia rimbalza nelle ultime ore questa voce, che dovrebbe avere conferma nei prossimi giorni.

La gara del Circuit de la Sarthe era programmata per il weekend del 12-13 giugno 2021, ritrovando quella collocazione in calendario che la pandemia di COVID-19 aveva negato nel 2020, quando l'evento era andato in scena a metà settembre.

In Francia i problemi creati dal Coronavirus hanno già fatto chiudere le porte alla 24h di Moto prevista per aprile, per cui Automobile Club de l'Ouest e FIA World Endurance Championship si stanno organizzando per capire se, rimandando di un paio di mesi la 24h automobilistica, si possa almeno arrivare a 50.000 biglietti staccati.

Il guaio di lasciare a casa gli spettatori era già avvenuto per l'ultima edizione, seppur fosse stata studiata la contromisura delle "bolle" da 5.000 spettatori per le varie zone di pubblico. Questa cosa potrebbe essere riproposta da ACO e FIA WEC, che sono al vaglio di ogni ipotesi.

Ci sarebbe poi il problema ulteriore del trovare un fine settimana che non sia di concomitanza con altre serie, come ad esempio l'IMSA WeatherTech Sportscar Championship, che il 20-22 agosto è di scena al VIRginia International Raceway.

Mettere d'accordo tutti, specialmente in tempi come questi, è durissima; venerdì si riunirà il Consiglio Mondiale FIA per le ultime decisioni riguardo le varie serie, dunque è probabile che in quella sede venga pure discussa la nuova programmazione di Le Mans, in modo da dare a team e piloti il modo di organizzarsi di conseguenza.