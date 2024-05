Le Mans | Kazuki Nakajima e Deborah Mayer premiati per i successi

L'Automobile Club de l'Ouest ha rivelato i nomi di due protagonisti che saranno premiate in occasione della 92a 24 Ore di Le Mans (12-16 giugno 2024).

Kazuki Nakajima, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, avrà il privilegio di guidare le 62 vetture nel giro di formazione per la quarta prova del FIA WEC, poco prima delle ore 16;00 del 15 giugno, ricoprendo così il ruolo di Grand Marshall.

Il giapponese ha iniziato la sua carriera nei kart nel 1996 e si è subito fatto un nome, entrando a far parte del programma di formazione per giovani piloti di Toyota qualche anno dopo. Dopo una carriera in monoposto che lo ha portato fino alla Formula 1, ha iniziato a gareggiare nel WEC nel 2012. Ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans per dieci volte, vincendo tre gare consecutive nel 2018, 2019 e 2020.

Dopo una carriera di successo come pilota, Nakajima è stato nominato vicepresidente di Toyota Gazoo Racing Europe nel 2021.

A Deborah Mayer va invece il Trofeo Spirit of Le Mans, che onora gli uomini e le donne che incarnano i valori delle gare di endurance con coinvolgimento e impegno.

Spinta dall'amore per gli sport motoristici e dalle sue capacità imprenditoriali, la Mayer ha fondato il progetto Iron Dames, che riprende il suo background professionale di una delle pochissime donne ad avere successo in un ambiente altamente competitivo.

Facendo leva sulla propria esperienza, la ragazza si impegna in prima persona per aiutare le donne appassionate e motivate a mettersi alla prova nel mondo del motorsport.



In qualità di Presidente della Commissione FIA dedicata alle Donne nel Motorsport dal 2022 al 2023, ha guidato iniziative globali che non solo hanno sensibilizzato, ma anche ispirato vocazioni e stimolato una novità che ha fatto avanzare in modo significativo la parità di genere.



La storia della Mayer illustra l'arte della crescita di una squadra e della leadership, sottolineando l'importanza di fornire condizioni ottimali per la crescita e le prestazioni, e ispirando e incoraggiando le donne più giovani a perseguire i propri sogni.

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest: "Sono estremamente onorato di dare il benvenuto a Deborah Mayer e Kazuki Nakajima tra i premiati. Desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a queste due persone che hanno contribuito così tanto alla 24 Ore di Le Mans e al motorsport".

"Insieme esemplificano la perseveranza, i risultati e la passione per la resistenza. Kazuki è uno dei rari piloti ad aver ottenuto tre vittorie consecutive alla 24 Ore di Le Mans. Nel frattempo, Deborah è stata in prima linea in un progetto unico con le Iron Dames, suscitando ispirazione in tutto il paddock e ottenendo un notevole successo, culminato con la vittoria di Sarah Bovy, Rahel Frey e Michelle Gatting nel FIA WEC alla 8 Ore del Bahrain alla fine del 2023".