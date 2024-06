Le Mans | Isotta Fraschini: la prova più dura non fa paura

Nel prossimo fine settimana, la Isotta Fraschini sarà di fronte all'impegno più ostico della stagione 2024, la mitica 24 Ore di Le Mans.

Fino ad oggi questa avventura nel FIA World Endurance Championship per la Casa milanese è stata contraddistinta dal mettere da parte ambizioni di vertice, puntando saggiamente a fare piccoli passi avanti ad ogni uscita in pista.

Per la Tipo 6 LMH-C gestita dal Team Duqueine l'impegno in Classe Hypercar era ben noto che fosse durissimo, contro rivali molto più esperti e quotati, e con il solo Jean-Karl Vernay ad avere un passato nel mondo del motorsport che possa garantirgli lo status di Capitano del gruppo.

Con il duo Silver formato da Antonio Serravalle e Carl Bennett c'è invece ancora parecchio da fare per arrivare a prestazioni di un certo livello, ma anche la scarsa possibilità di svolgere dei test ha ovviamente rallentato le operazioni e ogni sessione di prova nei weekend di gara è stata sfruttata come allenamento per tutti.

Sul Circuit de la Sarthe la vettura IF continuerà ad avere un Balance of Performance tutt'altro che favorevole, ma i lunghi rettilinei e le velocità di punta possono favorire quella che si dice essere una buona aerodinamica del prototipo sviluppato da Michelotto Engineering, con Vernay prima punta, manco a dirlo.

Jean-Karl Vernay, Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C Foto di: Rainier Ehrhardt

"Ho avuto modo di correre a Le Mans 11 anni fa e sono molto contento di tornare qui con una Hypercar, una bella festa anche per tutta la squadra. Siamo felicissimi, inizia una bella festa per Isotta Fraschini e Duqueine, e aspettiamo di scendere in pista domenica", ammette il francese durante 'Le Pesage' effettuato nel centro città.

"Siamo consapevoli di andare a giocarcela contro i Costruttori più importanti del mondo, ma con Isotta e Duqueine siamo fieri di essere qui; siamo una piccola struttura e dobbiamo cercare di fare del nostro meglio con ciò che abbiamo a disposizione".

"La missione da completare per noi è arrivare al termine della gara con tanto lavoro ed esperienza accumulata. E' l'obiettivo di tanti, dal nostro punto di vista abbiamo già compiuto dei miglioramenti tra Imola e Spa trovando più stabilità".

"Personalmente dovrò cercare di rispolverare velocemente le conoscenze di questo tracciato, dato che ci ho corso tanti anni fa, dando una mano ai miei compagni di squadra che non lo conoscono bene, in modo da trovare un buon equilibrio e omogeneità nelle scelte tra noi".

#11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C Foto di: Nikolaz Godet

A seguire la parola è passata a Bennett: "Proveniendo dalla Academy di Fernando Alonso, ho potuto scambiare due parole con lui riguardo questo impegno, per me totalmente nuovo. Per la mia crescita avevo già scelto il mondo dei prototipi da tempo, mi piacciono le sfide impegnative come questa".

"Le Mans è la gara più impegnativa che abbia mai fatto ad oggi e non vedo l'ora di iniziarla".

Infine il microfono è passato a Serravalle: "Ovviamente Le Mans è una delle gare più importanti del mondo e sono contentissimo di essere qui, come tutti gli altri. Penso che siamo preparati e spero che si possano fare miglioramenti ad ogni uscita in pista, che per il momento è l'obiettivo principale per noi".

"Per imparare la pista ho guardato un po' di video, ma principalmente mi sono allenato al simulatore e penso di essere pronto, dopo tantissime ore trascorse a girare virtualmente".

"Il traffico in pista? Onestamente non mi sta dando troppo fastidio, siamo nella Classe con più potenza, per cui si tratta di imparare a gestire e abituarsi a certe situazioni. Ogni volta si impara e migliora".

Miguel Valdecabres e Sandro Bortesi, Isotta Fraschini Foto di: Isotta Fraschini

Novità dirigenziali in IF

Nel frattempo, ci sono delle novità anche a livello dirigenziale per Isotta Fraschini, che punta ad una espansione sul mercato globale dell'automobile dopo il rilancio del marchio avvenuto nel 2022.

Il nuovo Amministratore Delegato sarà lo spagnolo Miguel Valdecabres, che prende il posto di Enzo Panacci, mentre il ruolo di Direttore Generale passa nelle mani di Sandro Bortesi, con la dichiarata intenzione di puntare ad Estremo e Medio Oriente, e al Nord America.

"Miguel Valdecabres è un nome noto nel mondo della mobilità e dell’automobilismo, poiché è stato coinvolto in Campos Racing come CFO subito dopo aver conseguito la laurea in Economia e un master presso l'Università di Southampton (Regno Unito)", spiega la nota aziendale.

"Il suo successivo impegno di 5 anni presso PwC come Senior Auditor gli ha fornito conoscenze aziendali, che ha utilizzato per avviare la sua prima impresa imprenditoriale Chic-Kles. Ma la sua passione per l'automotive e gli sport motoristici lo ha portato a co-fondare e diventare membro del consiglio della FIA Formula E".

"Con il suo DNA imprenditoriale è stato pioniere di QEV Technologies, una società di ingegneria specializzata nel campo della mobilità elettrica e poi, verso la fine del 2020, Miguel ha deciso di unirsi come CEO a Ev Dynamics, per la produzione di autobus e furgoni elettrici ad Hong Kong".

"Sandro Bortesi è un professionista della finanza, con oltre 30 anni di esperienza in strategia globale, fusioni e acquisizioni, finanza aziendale e operazioni. Ha fornito consulenza a fondi, aziende e investitori blue-chip in Europa, Medio Oriente e Asia, lavorando in settori quali telecomunicazioni, media, private equity, sport motoristici, automobilistico e immobiliare".

"Nella sua esperienza nel settore degli sport motoristici e delle auto sportive, è stato fondatore e socio amministratore di Racing Masters, un centro di test con sede in Spagna e consulente di McLaren Spain".

Ecco le prime parole di Bortesi: "Sono estremamente onorato di aver guadagnato la fiducia di Giuliano Michelotto, Alessandro Fassina e del Consiglio di Amministrazione di Isotta Fraschini per supportare il gruppo mentre insieme pianifichiamo e realizziamo un futuro di successo per questo marchio storico".

"Isotta Fraschini Milano troverà ancora una volta il suo posto nel cuore degli appassionati di sport motoristici e di supercar a livello globale mentre continuiamo a costruire sul duro lavoro e sugli sforzi dell’organizzazione".