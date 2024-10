Le Mans | Iron Lynx e AF Corse tra i 5 nuovi invitati del 2025

AF Corse e Iron Lynx sono tra i cinque nuovi invitati alla 24h di Le Mans del 2025, grazie ai risultati conseguiti al termine della European Le Mans Series.

Nella giornata di sabato 19 ottobre, a Portimao è andato infatti in scena l'ultimo atto della stagione 2024 della serie continentale di ACO e in Clase LMP2 è arrivato il titolo PRO/AM per la compagine piacentina, con Alessio Rovera, Matthieu Vaxivière e François Perrodo incoronati con la loro Oreca 07-Gibson #83.

A livello assoluto c'è stata la vittoria di AO Racing by TF con la Oreca guidata da Robert Kubica, Louis Delétraz e Jonny Edgar; la squadra anglo-americana ha i suoi nuovi Campioni della serie e quindi si appresta a volare anch'essa sul Circuit de la Sarthe il prossimo anno.

#14 AO by TF Oreca 07 - Gibson: Jonny Edgar, Louis Deletraz, Robert Kubica Foto di: Eric Le Galliot

Al secondo posto si è classificata la Inter Europol Competition, che dunque sarà tra le invitate di LMP2, così come la RLR M Sport che si è presa la coppa per quanto riguarda la Classe LMP3.

In un finale mozzafiato, la Iron Lynx ha invece centrato il titolo LMGT3 con un sorpasso all'ultima curva e quindi avrà un posto riservato nella medesima categoria alla classica endurance francese.

Questi si aggiungono a chi aveva già guadagnato un invito al termine della stagione 2024 dell'IMSA, con la Porsche Penske Motorsport laureatasi regina della Classe GTP che potrà aggiungere una terza 963 LMDh ufficiale alla categoria HYPERCAR in Francia.

#183 AF Corse Oreca 07: Gibson: Francois Perrodo, Ben Barnicoat, Nicolas Varrone Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Grazie al premio 'Jim Trueman Award' che viene assegnato ai migliori della Classe LMP2 americana, Nick Boulle potrà volare sulla Sarthe ringraziando i suoi compagni Tom Dillmann e Kuba Smiechowski, e la Inter Europol by PR1/Mathiasen.

Orey Fidani è invece stato insignito del premio Bob Akin Award per quanto fatto in Classe GTD con la Corvette di AWA Racing e si potrà iscrivere come pilota Bronze.

Ora non rimane che attendere i risultati della Asian Le Mans Series, pronta a scattare il 7 dicembre con in palio un posto nelle categorie LMP2 e LMGT3 per i rispettivi Campioni dell'annata 2024/2025.