Le Mans | Iron Dames con una livrea speciale creata dai bambini

Il team Iron Dames si avvicina alla sua sesta partecipazione consecutiva alla famosa 24 Ore di Le Mans per segnare un altro emozionante capitolo nella storia del progetto.

Il team tutto al femminile si sta preparando ad affrontare la gara delle leggende con l'ambizione di ottenere un risultato importante, ma anche con un autentico senso di responsabilità.

Tra le squadre e i piloti d'élite di tutto il mondo, la formazione 2024 composta da Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey, non solo rappresenta un trio di concorrenti formidabili, ma anche un simbolo di emancipazione femminile e di ispirazione per i giovani.

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey Foto di: Iron Dames



Quest'anno, Iron Dames presenta "Every Dream Matters", un progetto davvero unico che unisce educazione e tecnologia all'avanguardia, coinvolgendo i bambini nel processo creativo della livrea dell'auto per creare un design unico che catturi l'essenza dell'immaginazione infantile.

Per dare vita a questa visione, ci siamo impegnati non solo con i nostri fan sui social media, ma anche con gli alunni di una scuola elementare di Le Mans.

In una giornata indimenticabile, piena di gioia e di emozioni, i nostri piloti hanno visitato la scuola per condividere il loro viaggio ispiratore come "Donne guidate dai sogni" e incoraggiare gli studenti a immaginare e disegnare i loro sogni per il futuro.

Tutti questi disegni sono stati poi trasformati in splendidi motivi grazie ad avanzati algoritmi di intelligenza artificiale per arricchire la livrea delle Iron Dames, a simboleggiare l'impegno incrollabile del team nel promuovere l'inclusività, la diversità e il potenziale illimitato di ogni individuo.

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey Foto di: Iron Dames

Per la prima volta, questi bambini avranno l'opportunità di vedere i loro sogni prendere vita su una pista da corsa, quando si uniranno a noi sul Circuit de la Sarthe.



Quando le Iron Dames cercheranno di portare la loro Lamborghini sul podio, saranno alimentate non solo dallo spirito di squadra, ma anche dall'immaginazione collettiva di questi bambini e dalla responsabilità di essere all'altezza dei loro sogni.



La Huracan GT3 EVO2 #85 sarà presentata per la prima volta venerdì 7 giugno nel centro della città per uno dei momenti salienti dell'esperienza di Le Mans, la tradizionale ispezione tecnica alla presenza dei piloti delle Iron Dames, prima di dirigersi verso il circuito in preparazione della gara, che inizierà alle 16.00 del 15 giugno.

Deborah Mayer, fondatrice del progetto, Sarah Bovy, Michelle Gatting e Rahel Frey condivideranno la loro mentalità e le loro ambizioni in vista della gara, nonché la genesi e il significato del progetto "Every Dream Matters" giovedì 13 giugno alle 11:00 presso l'hospitality del team nel cuore del paddock.