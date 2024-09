Le Mans | Il Circuit de la Sarthe eletto "Monumento preferito dai francesi"

Quest'anno, l'autodromo della 24 Ore di Le Mans, candidato dalla regione del Pays de la Loire, ha vinto la gran finale contro altri 13 siti ancora in corsa. Fonte di orgoglio per la regione della Sarthe da molti anni, il circuito della 24 Ore di Le Mans succede allo Château de Sedan, il più grande castello fortificato d'Europa, che il pubblico ha scelto nel 2023 come "Monumento preferito di Francia".

Trasmesso dall'estate 2014, l'obiettivo del programma, che è una variante del noto "Villaggio preferito dai francesi", è quello di mettere in evidenza il ricco patrimonio culturale, storico e architettonico delle nostre regioni. Musei, castelli, tenute, piazze, ecc. In tutto sono stati selezionati 28 monumenti che si contenderanno l'ambito titolo di "Monumento preferito di Francia 2024".

Questo titolo testimonia lo status speciale di questo circuito e l'attaccamento dei suoi fan. Un'intera comunità, una città, una regione e un territorio si sono riuniti e hanno votato per eleggere il circuito della 24 Ore di Le Mans come "Monumento preferito dai francesi" tra i suoi numerosi siti prestigiosi.

Atmosfera Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest: "È un immenso onore e un motivo di grande orgoglio ricevere questo titolo di 'Monumento preferito dai francesi'. Il circuito della 24 Ore di Le Mans è un'icona del nostro sport e della nostra regione, che lo scorso anno ha accolto più di un milione di persone".

"Prima di tutto, vorrei estendere i miei sinceri ringraziamenti a Dominique Le Mèner, Presidente del Consiglio Dipartimentale della Sarthe e del Syndicat Mixte du Circuit des 24 Heures du Mans, a Christelle Morançais, Presidente del Consiglio Regionale del Pays de la Loire, e a Stéphane Le Foll, Sindaco di Le Mans e Presidente di Le Mans Métropole. Vorrei anche ringraziare tutti coloro che hanno votato per il circuito e Stéphane Bern".

Stéphane Bern aggiunge: "In rappresentanza della regione del Pays de la Loire, il leggendario circuito della 24 Ore di Le Mans è stato eletto Monumento preferito dalla Francia per il 2024, a testimonianza dell'attaccamento dei nostri connazionali alla più grande gara automobilistica di durata del mondo e a questa avventura al tempo stesso umana e tecnologica, che ha celebrato il suo centenario l'anno scorso e ospita ogni anno un vero e proprio festival popolare."

La partenza della 24H di Le Mans Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

100 anni di eredità, un circuito unico, una gara iconica

Dalla sua creazione nel 1923 per il primo "Gran Premio di Endurance di 24 ore", il circuito si è evoluto nel corso degli anni e la sua lunghezza è stata gradualmente ridotta da 17,262 km a 13,626 km per garantire una sicurezza ottimale, una preoccupazione fondamentale degli organizzatori. Tre quarti del circuito utilizzano tratti stradali aperti al traffico pubblico per il resto dell'anno, una caratteristica molto particolare che lo rende uno dei tracciati più lunghi del mondo.

Il Gran Premio di Endurance di 24 ore, una gara insolita per l'epoca, suscitò l'interesse del pubblico e della stampa fin dalla sua prima edizione e assunse un carattere internazionale grazie alla partecipazione di piloti e costruttori provenienti da tutto il mondo. Nel corso della sua storia centenaria, l'evento di durata ha assunto il nome di "24 Ore di Le Mans", un nome che ancora oggi è familiare a tutti, sia agli appassionati che ai neofiti.

Riconosciuta rapidamente come uno dei 3 eventi automobilistisi più prestigiosi al mondo, insieme al Gran Premio di Monaco e alla 500 Miglia di Indianapolis, la 24 Ore di Le Mans e il suo circuito sono una vera e propria vetrina per la regione della Sarthe e contribuiscono alla sua reputazione internazionale. Tutta questa ricca storia può essere scoperta al Museo della 24 Ore di Le Mans.

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat, Edoardo Mortara Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

L'epoca d'oro e una passione senza precedenti

A 100 anni di distanza, questo circuito e la sua prima gara sono ancora un luogo di pellegrinaggio per gli appassionati di sport motoristici e un evento imperdibile per i costruttori in cerca di innovazioni.

Ogni anno, questo evento leggendario attira sempre più ammiratori dai quattro angoli del mondo, che vengono a visitare il tempio della velocità e della resistenza che il circuito rappresenta. Negli ultimi anni la leggendaria gara ha conosciuto una rinascita di popolarità e fervore senza precedenti, in particolare in vista del centenario nel 2023 e poi per l'edizione 2024.

Quest'anno la 24 Ore di Le Mans non ha mancato di conquistare un altro primato: la 92ª edizione è stata infatti coronata dal successo, con la gara che ha stabilito ancora una volta un nuovo record di presenze, accogliendo più di 329.000 spettatori. Il numero di spettatori è in costante crescita, a testimonianza dell'impegno e della passione che i fan della gara dimostrano da oltre un secolo.

Oltre a questo successo in termini di affluenza, la 24 Ore di Le Mans si sta evolvendo al passo con i tempi, tenendo conto delle nuove problematiche ambientali e intensificando gli sforzi per ridurre significativamente la propria impronta ecologica nei prossimi anni.

L'evento ha recentemente ottenuto la certificazione ISO 20121 e l'accreditamento ambientale a 3 stelle dalla FIA. Questi due rinomati marchi fanno seguito all'attuazione di una strategia globale di RSI che ha già dato i suoi frutti nelle ultime edizioni.