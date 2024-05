Le Mans | I 62 iscritti alla 24h del 2024 completi con 186 piloti

E' finalmente completo l'elenco iscritti per la 24h di Le Mans 2024, quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship cui prenderanno parte 62 vetture.

Dopo la prima pubblicazione della lista avvenuta il 19 febbraio scorso, l'Automobile Club de l'Ouest ha reso noti tutti i nomi dei piloti che andranno a comporre i vari equipaggi delle Classi Hypercar, LMP2 (con anche la sottocategoria PRO/AM) e LMGT3.

Nelle ultime settimane diverse squadre, specialmente quelle di LMP2, avevano annunciato gli ultimi nomi scelti per l'avventura che sul Circuit de la Sarthe avrà luogo nella settimana del 12-16 giugno.

Ovviamente il posto è stato assicurato a tutti e 37 i protagonisti del Mondiale Endurance, ai quali si sommano gli invitati che hanno usufruito dell'ingresso automatico per via dei risultati conseguiti in pista negli altri campionati presi come riferimento (European Le Mans Series, Le Mans Cup, Asian Le Mans Series ed IMSA SportsCar Championship) dagli organizzatori, oppure che sono emersi in maniera particolare secondo il giudizio di questi ultimi.

Griglia di partenza Foto di: Alexander Trienitz

In totale vedremo 23 Hypercar, 16 LMP2 e 23 LMGT3 pronte a darsi battaglia lungo 13,626km del tracciato transalpino, con 186 piloti impazienti di calarsi nei rispettivi abitacoli per quella che dai più viene definita la gara più importante della stagione.

Come ogni anno ACO e FIA hanno ovviamente diramato anche una lista di riserve da chiamare nel caso in cui una delle squadre presenti nell'elenco primario non possa prendere parte all'evento.

Per ora 'in panchina' restano cinque team, cominciando dalla Proton Competition che tiene pronta la sua seconda Porsche 963 #79 che guida Gimmi Bruni in IMSA.

Al secondo posto c'è la Oreca LMP2 #43 della Inter Europol Competition, poi le LMGT3 di Racing Spirit Of Leman (Aston Martin #72), Kessel Racing #74.

Infine è stata inserita la Oreca #41 della statunitense Staysail Motorsport su cui potrebbe salire Michael Dinan.

Come comunicato la settimana scorsa, le azioni in pista cominceranno martedì 12, fino ad arrivare alla partenza della 24h di sabato 15 giugno fissata alle ore 16;00.

24h di Le Mans: Elenco Iscritti 2024