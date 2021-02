Le Mans: GreenGT fornirà le powertrain per la classe a idrogeno

L'azienda che ha prodotto una linea di test car ad idrogeno negli ultimi 10 anni fornirà i motori elettrici, la batteria e la trasmissione, lasciando i produttori e i team che entrano nella categoria lo sviluppo delle celle a combustibile che producono l'elettricità.

L'annuncio che l'organizzatore di Le Mans, l'Automobile Club de l'Ouest, ha selezionato GreenGT segue la notizia della scorsa settimana che Red Bull Advanced Technologies e ORECA lavoreranno insieme sul telaio monomarca.

Il presidente dell'ACO, Pierre Fillon, ha descritto GreenGT come una "scelta ovvia per noi".

"Abbiamo già lavorato insieme per diversi anni e l'esperienza che abbiamo costruito grazie al progetto MissionH24 andrà a beneficio delle squadre che entreranno nella classe", ha detto.

"Sappiamo dove vogliamo andare, e con eccellenti compagni che ci aiuteranno nel cammino, l'ACO è determinata a raggiungere l'obiettivo di dare un contributo reale alla mobilità sostenibile".

Il boss di GreenGT Christophe Ricard ha aggiunto che la sua azienda è "orgogliosa di unirsi a importanti esperti del settore automobilistico ORECA, Red Bull Advanced Technologies e Plastic Omnium (che è il fornitore dei serbatoi di carburante ad alta pressione)".

"La sfida è grande, così come la nostra determinazione ad affrontarla", ha detto.

L'ACO e GreenGT hanno lanciato l'iniziativa MissionH24 nel settembre 2018 come introduzione alla classe di idrogeno proposta.

GreenGT ha prodotto due vetture di prova, entrambi basati su un telaio ADESS LMP3, sotto la bandiera MissionH24 come parte dell'esercizio di raccolta dati.

La prima auto, nota come LMPH2G, è stata mostrata in azione sull'intero circuito di Le Mans in vista della 24 Ore del 2019 e successivamente ha corso durante una sessione di prove libere di un round della Le Mans Cup a Spa-Francorchamps.

Una seconda generazione della vettura è stata mostrata alla 24 Ore di Le Mans 2020, riprogrammata lo scorso settembre.

Il primo prototipo a idrogeno di GreenGT sviluppato su un telaio fornito da Welter Racing era previsto per essere al via a Le Mans nel 2013.

Doveva correre nello slot della griglia 'Garage 56', riservato alle macchine sperimentali prese da Deltawing di Nissan e ZEOD RC nel 2012 e '13 rispettivamente, ma è stato ritirato citando la necessità di ulteriore sviluppo.