Le Mans, Fillon: "Con regole LMDh le Case accorreranno"

Pierre Fillon è sicuro e tranquillo su uno svolgimento pseudo-normale della prossima 24h di Le Mans, che causa pandemia di Coronavirus ha costretto ACO a posticipare a settembre l'88a edizione.

Il Presidente della Federazione francese ha spiegato che ci si sta preparando a tutte le misure da adottare quando il weekend del 20-22 si farà tappa sul Circuit de la Sarthe per il round del FIA World Endurance Championship, specialmente nel malaugurato caso non fosse consentito l'accesso al pubblico.

"Per ora ci stiamo preparando come se la gara si svolgesse a porte aperte, ma dobbiamo considerare tutti gli scenari che si potranno verificare, incluso il fatto che ci potrebbe essere un numero limitato di accessi, se non la chiusura completa al pubblico - ha detto Fillon al podcast WEC Fast Talk - Non abbiamo idea di come evolverà la situazione, il governo francese ci ha imposto il lockdown fino a fine agosto, per questo siamo convinti che si possa correre a settembre normalmente o quasi".

Per il momento è difficile fare previsioni su ciò che potrà accadere quando in Francia si ricomincerà a girare per strada, ma essendoci parecchio tempo ACO ha cominciato ad adeguarsi a quella che sarà la nuova normalità di tutto il mondo.

"Ci stiamo organizzando già ora sul discorso della prova della temperatura alle persone, l'utilizzo di mascherine e distanziamento sociale, oltre alla sanificazione e l'osservare ogni linea guida che ci verrà imposta. Dobbiamo essere aperti ad ogni evenienza, sia che ci sia il pubblico che invece sia un evento a porte chiuse".

Un vantaggio per l'organizzatore dell'evento è che buona parte delle persone coinvolte stanno già combattendo il famigerato COVID-19, quindi si presenteranno pronti alla gara.

"La maggior parte dei volontari che operano per ACO durante le gare vivono in città e fanno parte delle squadre mediche che sono in prima linea nella lotta al Coronavirus. E' stato compito nostro aiutarli in questi mesi e abbiamo contribuito in vari modi donando mascherine, box di contenimento e respiratori ad ospedali, cliniche e case di cura. E' un lavoro di squadra da parte di tutti noi".

L'edizione 2020 della Le Mans avrà la grande novità della Hyperpole, ossia la caccia al miglior crono per il via della gara riservata ai migliori della sessione pomeridiana.

"Volevamo dare modo ai team di esprimersi al meglio in termini di velocità pura, per questo abbiamo scelto la Hyperpole. Tutti potranno fare il loro tentativo nella prima parte delle qualifiche, mentre alla sera avremo lo spettacolo dei migliori, quindi verranno messe in risalto qualità e concentrazione dei piloti. Sarà uno show fantastico".

Infine inevitabile il commento sulle nuove regole che cambieranno il volto dell'endurance, ossia LMH per le Hypercar, ma soprattutto quelle norme LMDh stilate in condivisione con l'IMSA per unire i due mondi della categoria.

"Come sapete, abbiamo dovuto rimandare l'introduzione dei regolamenti per via della pandemia, ma negli ultimi giorni siamo riusciti a portare a termine la maggior parte del lavoro e ad annunciarli ufficialmente. Con IMSA e FIA abbiamo presentato quella che è una rivoluzione epocale per la categoria principale del WEC".

"Credo che questo regolamento sia perfetto per attirare nuovi costruttori, specialmente dopo la crisi economica che affronteremo. Saranno i benvenuti, potranno correre con budget ridotti e costi di sviluppo contenuti. Ad oggi le Case sembra che condividano con noi la visione futura del motorsport e il ruolo che questa categoria avrà nel nostro campionato".

"Stiamo scrivendo una nuova pagina per il nostro sport, abbiamo lavorato per allineare LMDh e LMH in termini di aerodinamica e prestazioni. Saranno categorie dalle altre prestazioni e costi bassi, per un alto livello di competizione, credo sia il regolamento perfetto per avere altri costruttori con noi".