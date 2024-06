Le Mans | Ferrari Hyperclub: esperienza unica in pista per i Clienti

Per loro la casa fondata nel 1947 ha ideato programmi unici, a partire dal Ferrari Hyperclub che dà modo di essere protagonisti di eventi in pista e a Maranello.

Progetti inediti che si arricchiscono anno dopo anno come spiegano Enrico Galliera, Ferrari Chief of Marketing and Commercial Officer, e Alessandra Todeschini, Head of Ferrari Endurance.

In prima fila

“I clienti sono parte della nostra famiglia e in gare speciali, come la 24 Ore di Le Mans, vogliamo provare insieme a loro emozioni uniche” spiega Enrico Galliera.

“L’obiettivo finale è quello di creare ricordi indelebili, condividendo una passione senza confini, e sentendoci parte integrante del team protagonisti in pista”.

Concetti che, partendo dalla passione e dal desiderio che caratterizzano l’“universo” del Cavallino Rampante, si trasformano in progetti unici. Tra i più iconici spicca il Ferrari Hyperclub.

“Nel 2023, quando Ferrari è tornata nella top class delle corse endurance, abbiamo sviluppato un programma molto esclusivo: si tratta del Ferrari Hyperclub, un club legato in particolare al nostro impegno con la Le Mans Hypercar 499P, che include solamente 101 clienti” dettaglia Alessandra Todeschini.

“A questi clienti, ciascuno con un accompagnatore, offriamo l’incredibile opportunità di vivere la 24 Ore di Le Mans, dal mercoledì alla domenica di gara, con attività e in spazi dedicati senza mai uscire dal circuito”.

Clienti Ferrari Foto di: Ferrari

Casa Ferrari

Eleganza, cura del dettaglio, attività ad hoc trovano la miglior sintesi in una lounge apparsa in pista per la prima volta nel giugno 2023 sul circuito del La Sarthe, in un luogo privilegiato – a pochi metri dall’ultima variante, che immette sul rettifilo principale – dal quale l’azione in pista, di giorno e di notte, si respira a pieni polmoni.

“Casa Ferrari è un luogo dove i clienti incontrano i piloti, gli ingegneri e la squadra nel suo complesso, ed è al contempo sinonimo di amicizia, relax, buon cibo. Qui, inoltre, organizziamo attività dedicate al nostro programma Hypercar", aggiunge Todeschini.

"È il caso, per esempio, delle Masterclass Endurance che vanno in scena nella sala cinema e rappresentano degli approfondimenti preziosi per conoscere le nostre Ferrari 499P, scoprendo quanto rappresentino degli autentici laboratori di tecnologie avanzate”.

Clienti Ferrari Foto di: Ferrari

Il colore rosso

Oltre a Casa Ferrari, l’esperienza dei membri del Ferrari Hyperclub è arricchita da altri spazi dedicati. Come il villaggio di casette mobili che, nel rispetto dell’ambiente (terminato l’evento, le stesse vengono smontate), permette ai clienti di trascorrere intere giornate all’interno dell’impianto di Le Mans, potendo contare su una reception, un servizio di concierge, un club-bar e parcheggi dedicati.

“Rispetto al 2024 abbiamo rinnovato e ampliato Casa Ferrari per garantire un’esperienza ancora più ampia", analizza Galliera.

"Ricordo, però, che l’esperienza francese è arricchita da molto altro. Penso al Tribute Le Mans, che permette ai clienti di compiere un viaggio con le proprie Ferrari che termina con l’arrivo al leggendario circuito della Sarthe, oppure al Ferrari Store, che dal 2023 abbiamo reintrodotto permettendo ai clienti e ai tifosi appassionati, in arrivo da tutto il mondo, di entrare in contatto con il mondo del Cavallino Rampante, dipingendo così il paddock e le tribune di rosso”.

Ferrari 499P Maranello Parade Foto di: Ferrari Media Center

Una lunga storia

Sin dagli albori dell’azienda fondata da Enzo Ferrari il rapporto tra il Cavallino Rampante e i clienti sportivi rappresenta un filo rosso senza soluzione di continuità.

Basti pensare ai tanti successi ottenuti in pista, ieri come oggi, dai gentlemen driver impegnati con le vetture di Maranello. Una tradizione che continua a innovarsi.

“Per la grande famiglia Ferrari è importante fidelizzare il cliente nei programmi LMH e GT – dice Todeschini – Basti pensare alla nascita nel 2019 del Club Competizioni GT, che riunisce tutte le vetture Ferrari derivate dalla serie che hanno corso negli ultimi 35 anni, oppure ai tanti eventi che nel corso della stagione danno modo ai clienti di vivere la propria passione insieme a noi”.