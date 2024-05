Le Mans | Ferrari 499P oggi e domani a Fiorano per uno Shakedown

La Ferrari sta già cominciando a preparare la 24h di Le Mans, prossimo evento del FIA World Endurance Championship che si terrà il 15-16 giugno.

Manca meno di un mese a quello che viene considerato l'appuntamento più importante della stagione del Mondiale e gli uomini di Maranello si presenteranno sul Circuit de la Sarthe per difendere lo storico successo ottenuto nel 2023.

Questa mattina un bel sole splende sul tracciato di Fiorano e alle ore 10;00 in punto è scesa in pista la 499P #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi, con il pilota di Tortona al volante che ha messo in insieme alcune manciate di giri, inframezzate da un paio di soste ai box.

Sul tracciato di casa del Cavallino c'è anche la 499P #83 di AF Corse che concorre per la Classe Hypercar dedicata ai team privati con Yifei Ye/Robert Shwartzman/Robert Kubica, anch'essa pronta a mettere insieme qualche tornata per controllare che tutto sia in ordine nel pomeriggio.

Domani invece toccherà alla #50 di Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen; una volta terminate le attività, la Ferrari farà le valigie e spedirà i materiali in Francia, anche perché nella settimana antecedente la gara sono previste tutte le verifiche tecniche, la pesa nel centro di Le Mans e il Test Day di domenica 9 giugno.