Le Mans | Ecco chi salta e chi partecipa al Test Day di domenica

La 24h di Le Mans si apre ufficialmente domenica con la giornata di test cui prenderanno parte le 62 vetture accolte per la 92a edizione della gara che si terrà il 15-16 giugno.

Oltre ai 37 protagonisti del FIA World Endurance Championship, sul Circuit de la Sarthe vedremo in azione anche gli invitati dall'Automobile Club de l'Ouest, che per la tappa francese del Mondiale Endurance ha reinserito in griglia le LMP2, assieme alle HYPERCAR e LMGT3.

Dei 186 piloti iscritti, nella giornata di domenica 9 giugno non tutti potranno salire a bordo delle proprie vetture, ma i team per regolamento avranno la possibilità di schierare fino a 5 piloti sfruttando anche le riserve.

Ad esempio, è noto che in Cadillac Racing sia Scott Dixon che Alex Palou arriveranno solamente la prossima settimana, in quanto impegnati a Road America per la gara di IndyCar. Per questo sulla V-Series.R #2 i titolari Earl Bamber ed Alex Lynn condivideranno la V-Series.R con Tristan Vautier, ingaggiato dalla Chip Ganassi Racing come riserva e quindi pronto a subentrare a Dixon.

Il francese avrà modo di dare una mano anche all'equipaggio della #3, Sébastien Bourdais e Renger Van Der Zande, non avendo Palou al loro fianco.

Per quanto riguarda la V-Series.R #311 di Action Express Racing, c'è il nome di Jack Aitken, anche se il britannico è in realtà a correre con il DTM a Zandvoort e bisognerà capire se avrà modo di fare avanti e indietro dall'Olanda, oppure lascerà soli Pipo Derani e Felipe Drugovich.

#311 Whelen Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Foto di: Rainier Ehrhardt

La Porsche aveva già confermato Dane Cameron come 'panchinaro', infatti appare nell'elenco come quarto concorrente delle 963 ufficiali gestite dal Team Penske.

La Toyota sfrutterà l'occasione per far girare Ritomo Miyata sulla GR010 Hypercar (con il giapponese che è comunque iscritto per correre con la Oreca #37 di Cool Racing), mentre in BMW arriveranno Nick Yelloly e Jesse Krohn dagli equipaggi IMSA per dare una mano ai titolari delle M Hybrid V8 preparate dal Team WRT.

In casa Alpine c'è Jules Gounon pronto per salire sulla A424 #35, già condotta nelle 6h di Imola e Spa-Francorchamps in sostituzione dell'infortunato Ferdinand Habsburg.

La Lamborghini raddoppia le sue SC63 portando anche il trio dell'IMSA formato da Caldarelli/Cairoli/Grosjean. Con lo svizzero che dovrà correre in IndyCar, ecco una buona occasione per Jordan Pepper di cimentarsi al volante della LMDh messa a punto da Iron Lynx.

Mirko Bortolotti ha scelto invece di fare la spola tra Zandvoort e Le Mans per dividersi i compiti nel DTM con la Lamborghini di SSR Performance e nel WEC con i suoi compagni Mortara/Kvyat.

Infine la Peugeot darà spazio a Malthe Jakobsen per mettere insieme km preziosi con la 9X8; anche il danese è in squadra con Miyata in LMP2.

La concomitanza con la IndyCar priverà dei test anche Nolan Siegel (United Autosports) e Kyffin Simpson (Nielsen Racing), i cui rispettivi team si affideranno ai loro compagni di equipaggio senza sostituti inseriti nella lista, al momento.

#30 Duqueine Team Oreca 07 - Gibson Foto di: Rainier Ehrhardt

Non ci sono nomi aggiuntivi per quel che riguarda le vetture di Classe LMGT3, mentre tra le riserve restano in lista Proton Competition per la Classe Hypercar con la sua Porsche 963 #79 (e Gimmi Bruni indicato come pilota), e le Oreca LMP2 di Inter Europol Competition #43 e Staysail Motorsport #41.

La giornata di test di domenica prevede una prima sessione dalle 10;00 alle 13;00 e una seconda al pomeriggio dalle 15;30 alle 18;30.

Ricordiamo che i piloti che non saranno in grado di prendervi parte dovranno mettere insieme almeno 5 giri nell'arco delle Prove Libere 1 previste mercoledì pomeriggio per avere l'ok definitivo.