Le Mans | Drugovich completa l'equipaggio della Cadillac-AXR

Felipe Drugovich è stato scelto da Cadillac Racing per completare l'equipaggio della V-Series.R di Action Express Racing alla 24h di Le Mans.

Il brasiliano aveva già avuto modo di provare la LMDh della Casa americana in ottica del suo debutto tra i protagonisti del FIA World Endurance Championship per la classica francese del 15-16 giugno.

Il sudamericano, che ricopre il ruolo di riserva per Aston Martin in F1, condividerà il volante della vettura #311 assieme a Pipo Derani e Jack Aitken, compagni di squadra in IMSA SportsCar Championship.

"Avevamo Felipe nel mirino da un paio d'anni e, dopo averlo visto in azione in ELMS di recente, siamo finalmente riusciti ad incontrarlo ed organizzare alcuni test al simulatore", racconta Gary Nelson, Team Manager di AXR.

"Siamo rimasti colpiti dalla sua maturità, disciplina e conoscenza. Successivamente abbiamo svolto un test in pista, dove ha condiviso la nostra auto con Pipo e Jack. Siamo entusiasti di fare il passo successivo di questa storia e di iscrivere Felipe a Le Mans. I suoi risultati parlano chiaro".

#31 Action Express Racing Cadillac V-Series.R: Pipo Derani, Jack Aitken Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Dal canto suo, Drugovich non sta nella pelle: "Ho solo 23 anni e sto avendo l'opportunità più importante nella mia carriera di pilota grazie ad Action Express e Cadillac. Ho sfiorato la magia della 24h di Le Mans, vincendo due volte le edizioni virtuali".

"Ora mi ci tufferò per davvero con la Cadillac #311 insieme ai miei compagni Pipo e Jack. È un privilegio poter realizzare un altro sogno. La 24h di Le Mans è impossibile da definire a parole, tanta è la sua magia e la sua importanza per le auto in generale e per le corse automobilistiche in particolare. Ho l'opportunità di vivere questi 100 anni di storia per la prima volta con AXR e Cadillac".