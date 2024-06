Le Mans | Come funziona il BoP? Ecco la spiegazione di ACO

Quando ormai siamo a tiro della 24h di Le Mans, per la quale i protagonisti inizierano a prepararsi con la giornata di test prevista oggi, l'Automobile Club de l'Ouest ha emesso una nota per spiegare come funziona il Balance of Performance.

Sul Circuit de la Sarthe il 15-16 giugno si corre quello che è valido come quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship, cui partecipano non solo i 37 iscritti al Mondiale, ma anche i 25 invitati dall'organizzazione francese.

Qualche giorno fa sono stati pubblicati tutti i parametri relativi a pesi e potenze che le vetture della Classe HYPERCAR e LMGT3 dovranno rispettare nella tappa transalpina, ma come funziona il BoP? Ecco la spiegazione di ACO fornita per addetti ai lavori e appassionati, che qui sotto vi riportiamo integralmente.

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 of Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann Foto di: Marc Fleury

"Il BoP è un elemento chiave dei regolamenti Hypercar e LMGT3. Si tratta di una serie di aggiustamenti tecnici, che riguardano principalmente il peso e la potenza e che hanno lo scopo di creare condizioni di parità tra auto di diverso design e architettura. Ecco una spiegazione completa del processo, visto che manca solo una settimana alla 24 Ore di Le Mans di quest'anno".

"Il BoP mantiene quindi un livello simile di prestazioni tra tutte le auto, riducendo in modo significativo i costi di sviluppo. Tutti i costruttori presenti in griglia hanno accettato i principi di base prima di iscriversi al FIA WEC e alla 24 Ore di Le Mans. Il BoP ha quindi svolto un ruolo attivo in griglie di partenza ricche di partecipanti competitivi senza precedenti, con 14 costruttori rappresentati nel 2024".



"Lo scopo del BoP è quello di bilanciare il potenziale prestazionale delle vetture. In altre parole, presuppone che ogni vettura sia sfruttata al massimo. Non è progettato per cancellare i divari di prestazioni tra due vetture costruite dallo stesso costruttore o per aiutare un concorrente anormalmente lento a recuperare l'intero divario rispetto ai suoi rivali".

"Non sostituisce nemmeno le prestazioni operative - che si tratti di gestione degli pneumatici, abilità del pilota, tempo ai box o prestazioni di gara - che sono tutti fattori decisivi e la componente principale delle prestazioni complessive".

#27 Heart Of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3 of Ian James, Daniel Mancinelli, Alex Riberas Foto di: Marc Fleury

Come funziona il Balance of Performance?

"Il BoP è stabilito congiuntamente da FIA e ACO, che lavorano a stretto contatto con i vari costruttori. Si basa sui dati misurati durante il processo di omologazione delle vetture e, per quanto riguarda il FIA WEC, sulle prestazioni individuali di ciascun costruttore registrate in pista per mezzo di vari sensori e indicatori".



"Per le Hypercar, la definizione avviene in tre fasi successive. In primo luogo, la FIA e l'ACO bilanciano i 'parametri di omologazione', ossia le caratteristiche tecniche osservate durante l'omologazione quando le vetture vengono ispezionate, misurate ed esaminate in una galleria del vento. Va ricordato che la finestra di prestazioni aerodinamiche che si applica all'omologazione delle Hypercar è molto stretta, quindi le differenze tra le vetture prima di raggiungere questo primo passo sono minime".



"Il secondo passo è l' 'equivalenza della piattaforma'. La classe Hypercar prevede infatti due diversi regolamenti tecnici: Le Mans Daytona h (LMDh), basato sull'uso di parti comuni, e Le Mans Hypercar (LMH), che offre ai costruttori una maggiore libertà. Le due serie di regolamenti sono molto simili, ma la loro diversa concezione può richiedere adeguamenti delle prestazioni. A tal fine, si applica l' 'equivalenza della piattaforma' a tutte le vetture dello stesso tipo, tenendo conto dei livelli di prestazioni della migliore vettura di tipo LMDh e della migliore vettura di tipo LMH".

La fase finale - la 'compensazione del costruttore' - considera le prestazioni individuali di ciascun costruttore sulla base dei dati raccolti in gara. Dobbiamo sottolineare che le 'compensazioni dei costruttori' - di qualsiasi natura esse siano - sono utilizzate con parsimonia e solo quando i dati sono ritenuti sufficientemente solidi, il che richiede diverse gare".



"Un processo identico viene utilizzato per la LMGT3, tranne per il fatto che non c'è 'equivalenza di piattaforma' in quanto tutte le vetture sono costruite secondo gli stessi regolamenti tecnici. A ogni gara viene aggiunto un handicap di peso, basato sulla classifica del campionato, tranne che per la 24 Ore di Le Mans".

#11 Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo6-C of Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay, Antonio Serravalle Foto di: Marc Fleury

Come si applica il processo alla 24 Ore di Le Mans e in che modo il BoP differisce specificamente per questa gara?

"Il BoP della 24 Ore di Le Mans Hypercar si differenzia perché tiene conto dei dati della gara dell'anno precedente, quindi non c'è necessariamente un collegamento diretto con il BoP pubblicato per la 6 Ore di Spa-Francorchamps, ad esempio".



"Per il 2024, le analisi condotte da FIA e ACO e la natura restrittiva dei regolamenti tecnici applicabili hanno fatto sì che il BoP sia stato ridotto al minimo. Solo i 'parametri di omologazione' sono stati corretti sulla base dei dati misurati".

"Le regolazioni di peso e potenza sono state adattate su questa base al circuito di Le Mans, ma non sono state applicate equivalenze di piattaforma o compensazioni tra costruttori. I meriti di ciascun costruttore saranno quindi apprezzati al loro giusto valore".

"Abbiamo anche introdotto una misura di natura puramente tecnica: la differenziazione della potenza a bassa e ad alta velocità. Questa misura non altera il BoP effettivo, ma modula la potenza erogata al di sopra dei 250 km/h per bilanciare le velocità di punta senza dover apportare eccessive modifiche al peso o alla potenza".