Le Mans, che Hyperpole per Ledogar con la Ferrari!

Côme Ledogar ha conquistato la pole position nella classe LMGTE Am per Luzich Racing mentre James Calado ha ottenuto la prima fila con la 488 GTE di AF Corse.

Le tre Ferrari qualificate per la prima Hyperpole della storia della grande classica francese hanno lottato per conquistare la pole position nelle classi LMGTE Pro e LMGTE Am.

Nella prima parte della sessione Sam Bird faceva segnare il secondo miglior tempo con 3’51”515 che però, con il velocizzarsi della pista, veniva superato dagli avversari e lo proiettava in quinta posizione finale.

James Calado, dal canto suo, dopo aver visto cancellato il miglior tempo nel suo primo tentativo, fermava i cronometri sul 3’51”115 con il secondo set di gomme. La prestazione consentiva al pilota inglese di conquistare il secondo posto nella classe LMGTE Pro alle spalle della Porsche numero 91 qualificata da Gianmaria Bruni.

Scatterà invece in pole position nella classe LMGTE Am Côme Ledogar con la 488 GTE di Luzich Racing che, nel corso dei trenta minuti dedicati alla sessione, ha migliorato la propria prestazione fino ad ottenere un ottimo 3’51”266.

Côme Ledogar: "Aver conquistato la pole regala emozioni fantastiche! Amo così tanto guidare questa vettura che sono davvero felice di essere tornato in pista al volante della Ferrari. Sono stato fortunato a poter sfruttare due treni di gomme e non trovare traffico nei miei tentativi. È una pole che farà storia perché è la prima sessione di Hyperpole della 24 Ore. La macchina era perfetta e il team è stato bravo a metterla a punto al meglio, pressione degli pneumatici inclusa. Il giro a Le Mans è lungo, dunque è molto difficile non commettere errori lungo i suoi 13 chilometri".

James Calado: "Siamo felici di essere in prima fila per questa 24 Ore di Le Mans. Non è stata una qualifica semplice e il mio primo giro veloce è stato cancellato per ‘track limit’. Sono stato in grado di ripetere il crono fatto in precedenza anche se con il secondo set di gomme non avevo lo stesso feeling del primo, probabilmente a causa dell’aumento della temperatura dell’asfalto, che mi ha fatto commettere un paio di sbavature, altrimenti la pole position poteva essere alla nostra portata. Siamo tutti molto vicini, in ogni caso. Il bilanciamento della macchina non è ancora quello ideale ma ne discuteremo con gli ingegneri per migliorarlo in ottica della gara. Sappiamo che la qualifica a Le Mans è relativamente importante ma siamo molto felici di partire dalla prima fila".

Sam Bird: "Sono molto contento del bilanciamento della vettura durante l’Hyperpole, abbiamo fatto grandi passi avanti dopo le libere notturne. Ieri non eravamo molto felici del comportamento della macchina ma tutta la squadra ha lavorato nella giusta direzione nella notte. Abbiamo imparato molto e questo tornerà utile in gara".