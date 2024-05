Le Mans | CGR ingaggia Vautier come riserva per le sue Cadillac

La Chip Ganassi Racing ha annunciato che Tristan Vautier sarà presente alla 24h di Le Mans in veste di riserva.

L'esperto pilota francese si recherà quindi sul Circuit de la Sarthe per l'evento del FIA World Endurance Championship che si svolgerà il 15-16 giugno, pronto a salire su una Cadillac V-Series.R in caso di necessità.

Quest'anno il marchio di General Motors presenzia in Classe Hypercar con tre vetture: la Chip Ganassi Racing si occuperà della #2 di Bamber/Lynn/Palou e della invitata #3 di Bourdais/Van Der Zande/Dixon, mentre la Action Express Racing avrà la #311 di Derani/Aitken/Drugovich.

"Sono felicissimi di unirmi a Chip Ganassi Racing e Cadillac Racing come pilota di riserva per la 24h di Le Mans! Grazie per aver creduto in me, non vedo l'ora di essere lì", ha commentato Vautier, che dopo l'esperienza in Vanwall per ora nel 2024 non ha un programma completo, ma comunque si sta tenendo in allenamento.