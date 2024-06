Le Mans | Cadillac convinta: "C'è tutto per puntare a vincere"

Ad un anno dall'esordio con podio in Classe Hypercar, la Cadillac Racing torna a competere per la 24h di Le Mans con ambizioni rinnovate ed una V-Series.R molto solida che lascia presagire uno scenario positivo per le squadre portacolori di General Motors.

Sul Circuit de la Sarthe vedremo ovviamente in azione la vettura #2 della Chip Ganassi Racing che con Earl Bamber ed Alex Lynn prende parte all'intera stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, alla quale si uniscono la #3 preparata sempre dalla stessa squadra e la #311 di Action Express Racing provenienti dall'IMSA grazie agli inviti distribuiti dall'Automobile Club de l'Ouest.

Bamber e Lynn verranno affiancati questa volta da Alex Palou, mentre dall'altra parte dei box saranno Sébastien Bourdais, Renger Van Der Zande e Scott Dixon a condividere il volante della LMDh americana #3.

I lavori incominceranno domenica con la consueta giornata di test, ma sia Palou che Dixon non potranno presenziare perché impegnati nella concomitante gara di IndyCar a Road America. Per questo la CGR ha ingaggiato come riserva Tristan Vautier, in modo da essere pronta a qualsiasi evenienza con un pilota d'esperienza e spessore che conosce bene il tracciato e l'evento francese.

Foto di: JEP / Motorsport Images

"Siamo lieti che Tristan si unisca a noi come pilota di riserva per la 24 Ore di Le Mans, ha fatto parte della famiglia Cadillac in passato ed è amico di CGR da molto tempo - sottolinea Mike O’Gara, Direttore delle Operazioni in pista di Chip Ganassi Racing - In una gara così importante come Le Mans, non si può mai essere troppo preparati. Avere Tristan a disposizione non farà altro che rafforzare il nostro programma".

Palou è già carico per l'impegno, anche se arriverà per girare mercoledì: "Andare a Le Mans è un'opportunità straordinaria e anche una grande sfida. Abbiamo la possibilità di vincere la classifica generale e questo è il nostro obiettivo più grande. Sono entusiasta di tornare sulla Cadillac e di affiancare Earl ed Alex".

"Hanno avuto successo l'anno scorso e le macchine erano molto veloci, quindi con il nostro recente passo mostrato a Daytona non vedo l'ora di andare e provare a vincere. Il calendario sarà molto fitto ed è la prima volta che ci vado".

"È una gara molto vicina a casa, essendo a poche ore da dove vivevo con i miei genitori, molto importante, ho sempre voluto parteciparvi e credo che con la Cadillac abbiamo buone possibilità di fare bene".

"Ho avuto la fortuna di provare e correre con la V.Series-R a Daytona, dove non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo, ma siamo stati veloci ed è stato molto divertente. Non vedo l'ora che arrivi Le Mans".

Lynn aggiunge: "L'anno scorso è arrivato un grande risultato per la squadra, siamo saliti sul podio assoluto e abbiamo anche condotto per alcuni giri per la prima volta con la Cadillac. Siamo molto orgogliosi di questo fatto, ma detto questo, siamo determinati a fare ancora meglio. La concorrenza è davvero forte, quindi dobbiamo rimanere umili, fare il nostro lavoro e vedere cosa possiamo fare".

Bamber concorda: "Vogliamo migliorare il risultato dell'anno scorso, ovvero il podio. Credo che con Cadillac e Chip Ganassi Racing abbiamo tutto il potenziale per farlo. Non vedo l'ora che Alex si unisca al nostro equipaggio. È stato formidabile in IndyCar e sarà una grande aggiunta alla nostra squadra in una delle gare più importanti del mondo".

#3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R di Sebastien Bourdais, Renger Van Der Zande, Scott Dixon Foto di: JEP / Motorsport Images

Van Der Zande commenta: "Se si guarda all'anno scorso, credo che abbiamo ottenuto ottimi risultati. Ma, allo stesso tempo, bisogna tenere d'occhio la concorrenza. Penso che fossimo più preparati di tutti gli altri, ma quest'anno tutti lo saranno ancor di più e credo che i rivali saranno più forti del 2023 anche per l'affidabilità, non per la velocità".

"Le squadre hanno le loro auto e i loro sistemi meglio organizzati, quindi da questo punto di vista sarà più interessante. Penso che assisteremo a molti duelli di alto livello in pista, in cui è necessario essere al top dal momento in cui si inizia a correre a quando si vede la bandiera a scacchi".

"È per questo che veniamo qui: per gareggiare contro i migliori del mondo e per vincere la gara. Siamo pronti per questa sfida. Penso che sia incredibile quello che abbiamo fatto l'anno scorso con il programma Cadillac, arrivando terzi e quarti. È stata una prova dello sviluppo e del duro lavoro di tutti nel primo anno del programma. Abbiamo compagni di squadra, team e partner davvero forti per far funzionare il tutto e puntare alla vittoria".

Dello stesso avviso anche Bourdais: "Ovviamente si tratta di una sfida enorme, ma abbiamo ottenuto risultati e insegnamenti molto promettenti dall'anno scorso. Penso che con la nostra Cadillac abbiamo sicuramente una vettura molto competitiva per poter competere".

"Speriamo di poter centrare quella vittoria che manca nel mio curriculum. Ovviamente significherebbe molto per me e non vedo l'ora di riprovarci".

Dixon invece fa già il conto alla rovescia post-IndyCar: "Amo questa gara; è una delle più grandi e più difficili del mondo. Sappiamo tutti che è un privilegio anche solo essere invitati, quindi sono entusiasta di tornare con Sébastien, Renger, Cadillac e tutte le persone coinvolte".

"Credo che l'anno scorso la squadra abbia fatto un ottimo lavoro. Abbiamo avuto qualche problema qua e là, ma arrivare al terzo e quarto posto è stato davvero spettacolare. Spero che quest'anno la lotta sia più serrata, ma mi piace sia così. Sono molto fortunato a poter combattere con la squadra e a farne parte. Non è mai facile incastrare gli impegni, ma il fatto di essere tutti nello stesso team rende tutto più possibile".

#311 Action Express Racing Cadillac V-Series.R di Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken Foto di: JEP / Motorsport Images

Anche in Action Express Racing i lavori cominceranno con un'assenza: Aitken nel fine settimana sarà impegnato con la Ferrari di Emil Frey Racing nel DTM, dunque toccherà in primis a Derani e all'esordiente Drugovich sistemare la loro #311.

"Penso che sia sempre un privilegio andare a Le Mans e torneremo in una griglia ancor più competitiva dell'anno scorso - evidenzia il britannico - Per prima cosa, ci tengo a tornare e a dimostrare che possiamo competere per la vittoria assoluta. È una gara speciale e tutti sono entusiasti di tornare a correre".

Derani dice: "Siamo felici di tornare a Le Mans e la vittoria in IMSA ha in un certo senso cementato il nostro ritorno a Le Mans in un bel modo. Il fatto di esserci stati nel 2023, di aver fatto un'esperienza completa e di essere ora in grado di sfruttare tutte quelle conoscenze è entusiasmante".

"L'anno scorso abbiamo avuto un incidente proprio all'inizio, ma la gara è stata molto promettente. Avevamo un buon passo nonostante i giri di ritardo. Se riusciremo a sfruttare tutte le conoscenze accumulate l'anno scorso e a migliorare alcune cose, allora dovremmo avere un buon weekend".

"Ci sono tanti dettagli che non si conoscono quando non si è mai stati lì; era la prima volta per la squadra. Quindi, avere questa esperienza e metterla a frutto sarà fantastico".

Drugovich chiosa: "La 24 Ore di Le Mans è impossibile da definire a parole, tanta è la sua magia e la sua importanza per le auto in generale e per le corse automobilistiche in particolare. Ho l'opportunità di vivere questi 100 anni di storia per la prima volta con AXR e Cadillac. È un privilegio che un altro sogno diventa realtà".

La Responsabile dei programmi Sportscar di GM, Laura Wontrop Klauser, conclude: "Siamo entusiasti di avere questa giornata di test per sfruttare il più possibile la pista, perché nessuno può provare sul circuito finché non viene all'evento di Le Mans".

"Abbiamo fatto per ciascuna delle tre vetture programmi di test diversi, in modo da massimizzare la quantità di informazioni che possiamo raccogliere per il programma. Questo ci dà anche l'opportunità di testare tutte le attrezzature che funzionano dietro le quinte".