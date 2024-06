Le Mans | BoP: tutte le LMGT3 salgono di peso e calano di energia

Dopo la pubblicazione del documento relativo alle Hypercar, Automobile Club de l'Ouest e FIA hanno reso noto anche il Balance of Performance per quanto riguarda le LMGT3 che saranno in azione alla 24h di Le Mans 2024.

Sul Circuit de la Sarthe si corre il quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship il fine settimana del 15-16 giugno, ma già da questa domenica per la primissima volta nella loro storia le vetture GT3 con omologazione per il Mondiale faranno il loro debutto in occasione dei test collettivi pre-gara.

Ecco dunque i valori che vengono loro imposti, ovviamente senza riferimenti dagli anni passati quando in azione c'erano le auto GTE, ma con confronti che possono essere fatti in base a ciò che avevamo visto in quel di Spa-Francorchamps per la 6h di un mese fa.

Anche in questo caso, la tabella è stata pubblicata senza paragoni con il passato e Success Ballast (le zavorre aggiunte tenendo conto di risultati conseguiti nelle gare precedenti e della posizione occupata in classifica attualmente), in quanto Le Mans è una gara a sè stante nella quale ci sono parecchie macchine in più in griglia grazie agli inviti distribuiti dall'organizzazione.

Si può notare, comunque, che tutti i mezzi aumentano di peso rispetto a quanto visto sulle Ardenne, calando anche l'energia per stint a disposizione, mentre rimane invariata l'altezza da terra di 50mm per ciascuno e l'incidenza minima dell'ala posteriore, stando all'omologazione LMGT3, con le massime che invece hanno qualche cambiamento.

#91 Manthey EMA Porsche 911 GT3 R LMGT3: Yasser Shahin, Morris Schuring, Richard Lietz Foto di: JEP / Motorsport Images

Inoltre per tutte le auto ci sono modifiche sulle potenze in base al sistema che tiene conto delle velocità fino a 200 km/h e dopo.

Lexus e Lamborghini sono i modelli più pesanti della categoria con 1355 kg: +10 kg per le RC F, calando a 694 MJ l'energia per stint a disposizione (-7 MJ), mentre le Huracan ingrassano addirittura di 25 kg e scendono a 670 MJ (-7 MJ).

Segue la Aston Martin, che sale a 1349 kg (+12 kg) e perde in energia, ora a 682 MJ (-8 MJ). Subito dietro alle Vantage troviamo le Corvette a 1347 kg (+11 kg), con 671 MJ di energia (-15 MJ), poi la Ferrari che dovrà caricare solo 2 kg in più per raggiungere i 1345 kg, contando su 664 MJ di energia (-9 MJ).

Proseguendo, la McLaren aumenta a 1339 kg (+6 kg), ma perde un bel po' di energia rispetto a Spa, perché si ritrova a 662 MJ (-23 MJ). La BMW prende solo 3 kg raggiungendo quota 1331 kg totali, ma perdendo 11 MJ di energia per 677 MJ in totale.

Le vetture più leggere del gruppo sono Porsche e Ford, entrambe sui 1327 kg: le Mustang crescono di 9 kg e correrano con 683 MJ di energia (-9 MJ), le 911 GTR-R 992 vengono graziate con un solo kg aggiunto, ma vedono ridursi l'energia a 674 MJ (-16 MJ).

FIA WEC - 24h di Le Mans: BoP LMGT3