Le Mans | BoP GTE: piccolo incremento di potenza per le Ferrari

La Ferrari si è vista restituire un pochino di potenza per la 24h di Le Mans, dopo una revisione del Balance of Performance apportata in mattinata dai tecnici del FIA World Endurance Championship e dell'Automobile Club de l'Ouest.

I cambiamenti effettuati un paio di giorni fa avevano spedito le 488 della Classe LMGTE PRO nelle retrovie, tant'è che nella lotta per la Hyperpole le vetture di AF Corse erano finite dietro a Corvette e Porsche, pagando oltre 1"7 ai leader.

Nel nuovo bollettino pubblicato dall'organizzazione, le auto del Cavallino Rampante mantengono un peso di 1269kg e il serbatoio ad 87 litri di capienza, così come l'incidenza dell'ala posteriore a -5.3.

Riguardo la spinta del turbo, a seconda dei giri motore c'è un lieve incremento di potenza pari a +0.02 BAR rispetto a quanto comunicato in precedenza.

#61 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am di Louis Prette, Conrad Grunewald, Vincent Abril Photo by: Marc Fleury

La stessa cosa è stata applicata anche alle Ferrari della Classe LMGTE AM, che si vedono +0.01 BAR in tabella, restando sui 1279kg di peso, 84 litri di serbatoio e con ala a -5,3.

Le Porsche 911 RSR-19 e le Chevrolet Corvette C8.R mantengono gli stessi parametri, così come le Aston Martin Vantage (impegnate solo in LMGTE AM).

Ora vedremo se tale incremento consentirà agli alfieri di Maranello di giocarsela nella gara che scatterà sabato alle ore 16;00.

Infine tra le Hypercar è stata tolta ancora potenza alla Alpine: la A480-Gibson #36 gestita dal Team Signatech perde 32MJ per stint, con alcune modifiche ai kW a seconda dei giri motore.

FIA WEC - 24h di Le Mans: BoP LMH

FIA WEC - 24h di Le Mans: BoP LMGTE