Le Mans | BMW non accetta la penalità troppo leggera alla Ferrari #83

A sei ore e 35 minuti dall'inizio della gara più prestigiosa del Campionato Mondiale Endurance, la Ferrari 499P #83 di Kubica ha sbandato contro la BMW M Hybrid V8 #15 di Vanthoor, che aveva appena doppiato la Porsche #92 della Manthey Pure Rxcing GT3 sul tratto di rettilineo che porta alla curva di Mulsanne, mandando il pilota belga a muro e causando il ritiro della BMW dalla gara.

Alla Ferrari #83 è stata inflitta una penalità di 30 secondi sotto forma di stop-and-go, ma è riuscita a rimanere nel giro del leader, il che le ha permesso di rimanere in lizza per la vittoria anche grazie alle attuali regole della Safety Car.

Vanthoor si è infuriato per la decisione dei commissari sportivi e si è rivolto a X (ex Twitter) per esprimere il suo malcontento: "Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Solo una piccola commozione! Una brutta giornata per il nostro sport, spingere qualcuno fuori a 300 km/h e ricevere una penalità di 30 secondi. Mi dispiace @FIAWEC, sto perdendo la fiducia".

Il capo del team, Vincent Vosse, ha dichiarato a Motorsport.com che era intollerabile che la Ferrari che aveva causato l'incidente fosse riuscita a tornare in testa al gruppo, e ha detto che avrebbe preferito una penalità di tre o cinque minuti, che avrebbe fatto scendere la vettura numero 83 di almeno un giro.

"Alla fine, è qualcosa che non accetteremo", ha detto il belga. "Per me la penalità è stata molto ingiusta. Se togli qualcuno dalla gara, meriti di essere in qualche modo rallentato molto più che poter poi lottare di nuovo per il podio tre ore dopo".

Vincent Vosse, Team principal WRT Photo by: Marc Fleury

Tuttavia, Vosse non nutre alcun rancore nei confronti di Kubica, ex pilota del Team WRT che ha vinto i campionati ELMS e WEC nella classe LMP2 con la struttura belga rispettivamente nel 2021 e nel 2023, mentre lo scorso anno è arrivato secondo alla 24 Ore di Le Mans con i compagni di squadra Rui Andrade e Louis Deletraz.

"Sono molto legato a Robert, ha guidato per noi per alcuni anni", ha sottolineato Vosse. "Con lui abbiamo vinto il campionato l'anno scorso ed è una persona che rispetto molto".

"Dirò che non mi aspettavo una cosa del genere da lui, ma non lo giudicherò. Prima mi calmerò e probabilmente la prossima settimana gli parlerò dell'incidente".

"Da uno sportivo del suo livello - e lui è davvero uno sportivo, perché lo vedo così - devo dire che, purtroppo, sono rimasto deluso dalla situazione".

La 24 Ore di Le Mans è stata complessivamente deludente per le Hypercar BMW, con Marco Wittmann che ha mandato in testacoda la vettura #15 al sesto giro, mentre Robin Frijns ha sbattuto la vettura #20 dopo essere rimbalzato su un cordolo alla chicane Ford alle 18:23. L'olandese è riuscito a riportarla ai box, ma poi è tornata in pista solo 21 ore dopo per vedere la bandiera a scacchi, senza essere classificata.

Andreas Roos, responsabile di BMW M Motorsport, ha spiegato a Motorsport.com che la vettura sarebbe potuta tornare in pista prima, ma il costruttore tedesco non ha voluto rischiare ulteriori danni in vista del round WEC di San Paolo del 14 luglio.

"Le Mans può sempre essere piuttosto brutale", ha aggiunto Roos. "La prima cosa da fare è non commettere errori, cosa che non abbiamo fatto. Ci sono stati troppi errori".

"È così che si cerca di vincere le gare oggi", ha analizzato Vosse. "Purtroppo abbiamo visto che in alcune fasi siamo stati veloci, ma forse un po' troppo veloci, o che abbiamo esagerato per provarci".

"Non abbiamo imparato quanto speravamo sulle nostre auto, perché alla fine non siamo riusciti a passare la notte. Diciamo che abbiamo imparato cosa non fare il prossimo anno".

Informazioni aggiuntive di Heiko Stritzke e Rachit Thukral