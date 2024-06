Le Mans | Black out elettrico sulla Ferrari #83: AF al lavoro

Brutta tegola per la Ferrari proprio sul più bello della 24h di Le Mans: la 499P #83 di AF Corse è stata costretta a rientrare in garage a poco meno di 4h dalla conclusione quando era sul podio assoluto e al primo posto della Classe Hypercar per Team privati.

Fino a quel momento Yifei Ye, Robert Kubica e Robert Shwartzman erano stati impeccabili, ritrovandosi anche al primo posto generale per diversi momenti di una gara incerta fin dalle prime battute, con il solo errore commesso dal polacco nella serata di sabato quando ha mandato la BMW #15 a muro, incappando in uno Stop&Go di 30".

Durante la sosta numero 21, però, dall'anteriore della LMH gialla gestita in privato dalla squadra piacentina ha cominciato ad uscire un vistoso fumo bianco dal muso.

Dal team emiliano fanno sapere che si è trattato di un black out del sistema elettrico che attiva la trazione integrale dell'asse anteriore, con il povero Ye, salito al posto di Shwartzman, che ha dovuto lasciare l'abitacolo allargando le braccia vistosamente deluso per il brutto episodio.

Al momento gli uomini di AF Corse sono al lavoro per cercare di capire se si potrà sistemare il tutto e riprendere la via della pista per le ultime battute, anche se per ora la 499P è crollata al di fuori della Top10 del lotto.

Un epilogo che non era certo meritato per un equipaggio competitivo che avrebbe potuto non solo regalarsi una gioia, ma anche aiutare le 499P ufficiali #50 e #51 nel gran finale di una corsa che le vede in lizza contro Toyota, Porsche e Cadillac per il successo.