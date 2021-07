Le Mans: ARC Bratislava cambia la Ligier con una Oreca

La ARC Bratislava ha scelto di cambiare vettura per la 24 Ore di Le Mans 2021, quarto round del FIA World Endurance Championship che si terrà sul Circuit de la Sarthe il 21-22 agosto.

La squadra slovacca, che fino ad ora ha gareggiato nel Mondiale in Classe LMP2 con una Ligier, in Francia si presenterà con una Oreca 07-Gibson per il trio formato da padre e figlio - Miroslav e Matej Konôpka - ed Oliver Webb.

Lo stesso Konôpka senior ha così motivato la decisione di iscriversi con un mezzo differente: "Dopo la gara all'Algarve era chiaro per noi che con la Ligier sarebbe stato molto difficile o addirittura impossibile completare una gara di 24 ore senza il supporto tecnico della Casa. Abbiamo dovuto iniziare a ragionare ed affrontare questa situazione molto rapidamente. Per fortuna siamo riusciti a risolverla trovando una Oreca".

Konôpka non ha poi nascosto che parte del programma è stato modificato anche in base alle disponibilità economiche del team, e che la scelta dei piloti con cui correre la grande classica transalpina deriva anche da questo.

"C'è una forte concorrenza nel mondo dei motori, lo sappiamo tutti. Nella scelta dei piloti non contano solo le capacità di guida, ma anche il budget che questi possono portare alla squadra. E' così pure in F1, per non parlare dell'endurance. Anche quest'anno ho provato a far salire in macchina con me e Oliver un altro pilota pagante, ma viste le prestazioni della Ligier è stato molto difficile".

"Se qualcuno deve correre con noi senza un budget, allora preferisco dare una possibilità a qualcuno della Slovacchia. E mio figlio Mato da tempo ha dimostrato di essere maturato, quindi vorrei trasmettere simbolicamente questa cosa alle nuove generazioni".