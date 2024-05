Le Mans | AO Racing porta la LMP2 col draghetto Spike alla 24h

Dopo la mitica Porsche 'Rexy', AO Racing avrà un altro dei suoi animaletti al via della 24h di Le Mans per l'edizione 2024.

Ottenuto l'invito da FIA e Automobile Club de l'Ouest per correre in Classe LMP2, la squadra di Chicago ha raggiunto l'accordo con TF Sport per la preparazione della Oreca che schiera con il #14 per dare l'assalto alla sottocategoria Pro/Am.

Non poteva quindi mancare un'altra delle sue riuscitissime livree, con il draghetto 'Spike' che ora affronterà un'altra grandissima gara endurance dopo aver fatto il suo esordio alla 24h di Daytona.

#99 AO Racing ORECA LMP2-Gibson: PJ Hyett, Paul-Loup Chatin, Matt Brabham Foto di: Art Fleischmann

"Far correre 'Rexy' a Le Mans per il Centenario è stata un'esperienza incredibile, ma abbiamo delle questioni in sospeso sul Circuit de la Sarthe - ha detto PJ Hyett, pilota e proprietario di AO Racing che donvidierà il volante della 07-Gibson assieme a Louis Delétraz ed Alex Quinn.

"Torneremo quest'anno con Spike, il nostro drago LMP2, per deliziare i fan e dare la caccia al primo posto! Andiamo!"

Tom Ferrier, proprietario di TF Sport, aggiunge: "Siamo entusiasti di portare la nostra collaborazione con AO Racing a Le Mans. È un evento fantastico e abbiamo una formazione brillante. PJ è uno dei migliori piloti Bronze al mondo e con Alex e Louis abbiamo altri due grandi conduttori. Una gara di 24 Ore è sempre difficile, ma contiamo di essere lì alla fine e di lottare per la vittoria".