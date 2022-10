Le Mans | Anche Prema e Iron Lynx invitati ELMS al Centenario

Carica lettore audio

Con la conclusione della stagione 2022 di European Le Mans Series e Le Mans Cup, abbiamo ora un elenco quasi completo degli invitati all'edizione 2023 della 24h di Le Mans.

Il 10-11 giugno si festeggia il Centenario della celebre classica francese, che ospita il quarto evento del FIA World Endurance Championship e alla quale potranno prendere parte non solo gli iscritti alla serie, ma anche coloro che si sono distinti quest'anno in varie categorie correlate.

Come Campione dei team ELMS, la Prema Racing si è guadagnata l'invito alla Classe LMP2, così come la Panis Racing che si è classificata seconda.

Nella medesima categoria potrà competere anche la Cool Racing in quanto prima in Classe LMP3 nella serie continentale.

#60 Iron Lynx Ferrari F488 GTE EVO: Matteo Cressoni, Davide Rigon, Claudio Schiavoni Photo by: Eric Le Galliot

Fra le LMGTE AM avranno diritto ad un posto Proton Competition (Campione ELMS 2022), Kessel Racing (seconda) ed Iron Lynx (terza), così come la Racing Spirit of Léman che si è aggiudicata il titolo in Le Mans Cup.

Ora non resta che attendere la scelte dell'The IMSA SportsCar Championship, che ha due posti da assegnare a sua discrezione, e degli esiti della Asian Le Mans Series.

Questo campionato si disputerà nuovamente nel prossimo febbraio e darà modo ad altre squadre di LMP2, LMP3 e GT di correre per prendersi un'ulteriore casella nella lista degli invitati.

In questo caso, l'Automobile Club De L'Ouest deciderà in base agli iscritti alla ALMS quanti posti per la 24h di Le Mans riservare ai suoi partecipanti.

#9 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Juan Manuel Correa, Louis Deletraz, Ferdinand Habsburg Photo by: JEP / Motorsport Images