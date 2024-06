Le Mans | Alpine ritrova Habsburg e vuole scoprire la A424 da 24h

Ferdinand Habsburg tornerà ufficialmente in azione con la Alpine per la 24h di Le Mans, in programma il 15-16 giugno e preceduta dalla giornata di test prevista domenica 9.

L'austriaco era stato costretto a saltare le gare di Imola e Spa-Francorchamps a causa di un infortunio alle vertebre riportato durante una rovinosa uscita di pista in occasione di un test svolto dopo la prima tappa del FIA World Endurance Championship andata in scena in Qatar.

A prendere il suo posto sulla A424 #35 assieme a Charles Milesi e Paul-Loup Chatin era stato Jules Gounon, che comunque sarà al lavoro con il team anche nel Test Day del Circuit de la Sarthe, per restare in allenamento e dare una mano nella preparazione della corsa più importante e dura della stagione 2024.

Nel frattempo Habsburg è già tornato a girare da metà maggio al Paul Ricard, dove i tecnici del Team Signatech hanno messo a punto le ultime cose sulle due LMDh telaiate Oreca e preparato con un tipo di lavoro dedicato anche i pezzi di ricambio fino allo scorso venerdì.

Intanto dal lato del box #36, Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere sono pronti a dare una mano a Mick Schumacher nell'affrontare una nuovissima ed inedita sfida per lui con la 24h di Le Mans.

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi Foto di: JEP / Motorsport Images

"Eccoci qui! Sebbene i preparativi per la 24 Ore di Le Mans siano in corso da diversi mesi, arriviamo con un vero senso di eccitazione, ancor più che negli anni precedenti - ha dichiarato il Team Principal, Philippe Sinault - Abbiamo atteso questo momento per molto tempo e sono rimasto impressionato dall'incredibile capacità di lavoro e dal grande impegno di ogni membro della squadra prima di scendere in pista a Le Mans per la prima volta".

"Nel contesto della nostra prima partecipazione con una nuova vettura, abbiamo una buona quantità di conoscenze per valutare il potenziale del nostro pacchetto finora. Abbiamo anche fatto diverse simulazioni, ma non c'è niente di meglio dei giri reali in pista per convalidare o valutare l'entità del lavoro ancora da fare prima della prossima settimana".

"Questa domenica non ci sarà molto tempo per correre, quindi ci concentreremo su due aree chiave: il bilanciamento aerodinamico su questo tracciato molto atipico e la resistenza degli pneumatici per diversi stint lunghi. Anche se sappiamo che le condizioni cambieranno molto rapidamente, dato che la pista non è ancora gommata, questo ci permetterà di aumentare la fiducia dei piloti in modo che possano darci indicazioni preziose. L'affidabilità sarà altrettanto importante per partire bene".