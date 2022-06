Le Mans | 6a Ora: problemi per Alpine, le Ferrari arrancano Cala il sole e le Toyota fanno l'andatura davanti alle Glickenhaus, mentre la A480 LMP1 perde terreno. In LMP2 bene le Jota e AF Corse, le Corvette sempre al comando della GTE PRO dove le 488 sono eccessivamente penalizzate. In GTE AM occhio alla risalita delle Aston Martin.