Le Mans '66: nel film c'è la GT40 Mk II che fu seconda in gara!

La pausa invernale si avvicina e il motorsport si appresta a rinchiudersi in fabbrica per prepararsi al meglio al 2020 che verrà. Gli appassionati, per saziare la loro fame in questi freddi mesi, hanno una grande occasione: andare al cinema per gustarsi “Le Mans 66”, pellicola che abbiamo avuto la possibilità di vedere in anteprima poco tempo fa e di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Oggi, però, bisogna concentrarsi su di lei: la Ford GT40 Mk. II, protagonista indiscussa del film.

Vero, ottima prova dei due “comprimari” Carrol Shelby e Ken Miles – magistralmente portati sul grande schermo da Matt Damon e Christian Bale – ma gli occhi sono per l'auto fortemente voluta da Henry Ford II. In questo video di Motorsport.tv possiamo vedere e seguire i lavori di restauro dell'esemplare che arrivò al secondo posto nella 24 Ore di Le Mans del 1966, riportato ai fasti originari in occasione del successo di categoria del 2016 ad opera della Ford GT.