Le Mans | 15a Ora: Toyota divise, Jota allunga

Carica lettore audio

Le prime luci dell'alba illuminano il Circuit de la Sarthe e la 24h di Le Mans, terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship, si appresta a quelle che saranno le ore più dure, nelle quali stanchezza e strategie differenziate potranno avere un peso specifico sul risultato finale.

Nella notte la 90a edizione della classica francese ha perso alcuni protagonisti, principalmente LMGTE AM, dato che hanno alzato bandiera bianca per problemi tecnici le Ferrari #71 di Spirit of Race e #59 di Inception Racing, e la Aston Martin #777 della D'Station Racing/TF Sport.

Brividi in casa CD Sport quando la Ligier LMP2 #27 ha perso una ruota, mentre nella stessa categoria hanno avuto incidenti le Oreca #35 di Ultimate e la #65 di Panis Racing.

Tra errori ed escursioni nella ghiaia, le due Toyota GR010 Hybrid sono state divise dalle 'Slow Zone' imposte dalla direzione gara. Il risultato è che quando siamo giunti alla 15a ora di attività in pista, la #7 di López/Kobayashi/Conway è riuscita ad approfittarne per allungare di una trentina di secondi sulla #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa.

Tutto ok per i giapponesi, anche perché la Glickenhaus 007 LMH #709 di Westbrook/Briscoe/Mailleux resta terza con un paio di giri di ritardo, e la #708 di Pla/Dumas/Derani è quarta ancor più indietro dopo le riparazioni effettuate nella serata di sabato a seguito di un testacoda di Pla a 'Terte Rouge'.

La Alpine A480 LMP1 #36 del Team Signatech sta pian piano risalendo la classifica generale con Negrão/Lapierre/Vaxivière, ma rimane quinta della categoria e tagliata fuori dalla lotta per il successo a meno di clamorosi ribaltoni.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid of Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Eric Le Galliot

In Classe LMP2 c'è un allungo importante per la Oreca 07-Gibson #38 della Jota (Da Costa/Gonzalez/Stevens), che si è presa quasi due giri di margine sulla #9 di Prema (Kubica/Colombo/Delétraz).

Jota che occupa anche il terzo gradino del podio virtuale con la #28 di Aberdein/Rasmussen/Jones, al quale ambisce la #31 di WRT (Rast/Frijns/Gelael) in piena rimonta dopo la penalità del via, ma venuta a contatto proprio a metà della 15a ora con la #10 di Vector Sport alla chicane 'Daytona' per il quale dovrà scontare un Drive Through.

La Oreca #37 della Cool Racing (Ye/Taylor/Kruetten) e la #5 del Team Penske (Cameron/Nasr/Collard) hanno riguadagnato il quinto e sesto posto, mettendosi alle spalle la #13 di TDS Racing X Vaillante (De Vries/Beche/Van Der Helm).

La #23 di United Autosports USA (Jarvis/Lynn/Pierson) è ottava, con dietro la #43 della Inter Europol Competition (Scherer/Fittipaldi/Heinemeier-Hansson) e la #32 del Team WRT (Bortolotti/Vanthoor/Ineichen), la quale ha riguadagnato la Top10 approfittando di 1' di penalità inflitto alla #1 del Richard Mille Racing Team (Ogier/Milesi/Wadoux) per infrazione ai box, ora 11a.

Tra i PRO/AM la #45 di Algarve Pro Racing (Thomas/Allen/Binder) rimane prima davanti alla #3 di DKR Engineering (Glorieux/Cougnaud/Horr).

Rimonta pazzesca durante la notte per la AF Corse (#83 Perrodo/Nielsen/Rovera), che però ha accusato un altro problemino alla frizione perdendo 3'. Per ora la vettura cromata è terza della categoria, ma se la dovrà vedere con la #24 di Nielsen Racing (Sales/Bell/Hanley) e la #39 di Graff Racing (Droux/Page/Trouillet), oltre alla #44 di ARC Bratislava (Konopka/Viscaal/Vautier) che però rimane più staccata.

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro di Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

In Classe LMGTE PRO la Porsche 911 RSR-19 #92 preparata dal team Manthey per Estre/Christensen/Vanthoor si è dovuta fermare per un cambio freni, lasciando il primato nelle mani della Chevrolet Corvette C8.R #64 di Milner/Tandy/Sims, in risalita dopo i problemi della serata di sabato.

A distanza le due sono seguite dalla Ferrari 488 della AF Corse #51 di Calado/Pier Guidi/Serra, che dietro ha la Porsche #91 di Bruni/Lietz/Makowiecki e la Ferrari #52 dei compagni di squadra Fuoco/Molina/Rigon, penalizzati con 5" aggiunti alla sosta per una infrazione commessa in una di quelle effettuate in precedenza.

La Ferrari #74 della Riley Motorsport guidata da Bird/Van Gisbergen/Fraga prosegue senza particolari noie la sua gara in sesta piazza di categoria, la Corvette #63 di Taylor/Catsburg/Garcia è ultima del lotto, ma rientrata in corsa nonostante i problemi della settima ora.

#79 Weather Tech Racing Porsche 911 RSR LMGTE Am of Cooper MacNeil, Julien Andlauer, Gianluca Giraudi Photo by: Eric Le Galliot

In Classe LMGTE AM al vertice troviamo sempre la Porsche #79 di WeatherTech Racing/Proton (MacNeil/Andlauer/Merrill) con dietro quella #99 di Hardpoint/Absolute Racing (Haryanto/Picariello/Rump).

Terza e quarta le Aston Martin Vantage #33 di TF Sport (Keating/Chaves/Sørensen) e #98 di NorthWest AMR (Dalla Lana/Thiim/Pittard), la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing (Tincknell/Ried/Priaulx) che scende quinta.

Alle sue spalle abbiamo quelle #56 della Project 1/Inception (Iribe/Millroy/Barnicoat) e #86 di GR Racing (Wainwright/Barker/Pera) in risalita, poi la Ferrari #54 di AF Corse (Cassidy/Castellacci/Flohr) che all'ottavo posto è la migliore delle 488.

Con lei in Top10 c'è anche la 488 #21 di AF Corse (Vilander/Mann/Ulrich), preceduta al nono posto dalla Porsche #88 di Dempsey-Proton Racing (Heylen/Root/Poordad).